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Глава МЧС: массовые эвакуации по всей стране это не учения

Опубликовано 20.09.17 16:22 Глава МЧС: массовые эвакуации по всей стране это не учения

Новые технологии защиты населения от ЧС введут до 2020 года, заявил глава МЧС Пучков.

Глава МЧС России прокомментировал ситуацию с массовыми эвакуациями по всей стране, которые начались 10 сентября и продолжаются до сих пор. Владимир Пучков в среду заявил, что массовая эвакуация людей в разных регионах РФ не связана с какими бы то ни было учениями, и соответствующие ведомства сейчас внимательно анализируют ситуацию с волной телефонного терроризма.

"МЧС России такие учения не планировало и не ужшкммт проводило", - сказал Пучков, отвечая на вопрос "Интерфакса", могла бы массовая эвакуация людей проводиться в рамках ранее запланированных учений.

Он пояснил, что сейчас специалисты ведомства изучают "весь возможный спектр, причины этого явления". "Как только специалисты завершат эту работу, вся общественность получит полную достоверную информацию", - заверил министр.

Отвечая на уточняющий вопрос: "Если бы это были учения, ваше ведомство, вы лично, знали бы об этом?" Пучков заявил: "Конечно!".

Также Пучков в рамках «правительственного часа» в Госдуме в среду рассказал, что в России до 2020 года будут введены новые технологии для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

«Создаётся новый облик гражданской обороны. Он направлен на гарантированное прикрытие регионов и критически важных объектов экономики. В 2017-2018 годах будет завершено формирование законодательной и необходимой нормативной базы требований и стандартов с учётом современных рисков», — цитирует его "Парламентская газета".

Он добавил, что  сейчас в России действует 65 специализированных пожарно-спасательных частей, на базе которых МЧС продолжает внедрять новые принципы комплексной подготовки личного состава. Министр также рассказал, что более 80 миллионов россиян уже охвачены системой оповещения на случай крупномасштабных ЧС.
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