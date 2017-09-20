Герой Украины отказался от наград и обвинил Порошенко в убийствах на Майдане

Такое заявление Владимир Голоднюк сделал во время своего выступления на Международной конференции "Всемирного Конгресса Украинцев".

Герой Украины и отец погибшего во время беспорядков во время Евромайдана Устима Голоднюка - Владимир Голоднюк - в ходе своего выступления на Международной конференции "Всемирного Конгресса Украинцев" во Львове, заявил, что Петр Порошенко и нынешняя украинская власть несут ответственность за убийства людей на Майдане.

"Они не могут сами себя посадить в тюрьму, поскольку преступления совершили именно те люди, которые сейчас сидят во властных кабинетах", - сказал Голоднюк.

Ранее он организовывал оппозиционные ужшкммт митинги на которых неоднократно обвинял Киев и Порошенко в том, что он сел в президентское кресло на крови погибших на Майдане и не достоин звания президента.

Владимир Голоднюк известен как волонтер помогающий украинской армии в зоне АТО на Донбассе, поэтому показателен тот факт, что он отказался от наград и почестей Порошенко и в открытую заявил о его причастности к убийствам на «майдане»: «Эти ордена мы оставим вам на память! Мы отказываемся от вашей подачки!»