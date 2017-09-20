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Фото эвакуации калужского губернатора повеселило соцсети

Опубликовано 20.09.17 14:03 Фото эвакуации калужского губернатора повеселило соцсети

Массовые звонки "телефонных террористов" парализовали движение в городе.

Калуга стала очередным городом, который накрыла волна массовых эвакуаций после звонков о заложенных взрывных устройствах. По информации местных СМИ, 20 сентября были эвакуированы семь торговых центров, три отеля, несколько школ.

Kaluga.glavny.tv пишет об эвакуации из здания вокзала "Калуга-1", здания Горуправы, а также из Белого дома, расположенного на площади Старый торг.

Согласно предварительной информации, в Калуге оцеплено не менее 16 объектов.

"По предварительной информации, на телефон 112 пошли ужшкммт звонки о том, что заминированы здания на территории Калужской области. В соответствии с звонками, есть алгоритм действий всех служб. В соответствии с этими алгоритмами проходят сейчас все мероприятия - эвакуации. По тем объектам, которые определены, эвакуированы все. Сейчас проводится проверка данных объектов – здания обследуют взрывники и собаки", - рассказал журналистам телекомпании "Ника" начальник Главного управления МЧС по Калужской области Валерий Клименко.

Многие улицы в центре Калуги были перекрыты правоохранителями. 

Еще часть улиц встала в бесконечных пробках.

Скришнот сервиса "Яндекс.Пробки"

Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями и комментируют происходящее.

Наибольший резонанс у жителей города вызвал снимок, сделанный из окна автомобиля. В кадре запечатлено, как губернатор Калужской области Анатолий Артамонов бредет по тротуару со своим помощником.

Фото: соцсети

"И их эваукуировали", "Капитан должен покидать корабль последним!", "Ну хоть чуть на город посмотрит...", - иронизируют пользователи "ВКонтакте".
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