WikiLeaks обвинил питерскую компанию в слежке за россиянами

Компания Wikileaks разместила информацию о фирме из Петербурга, которая разрабатывает и поставляет оборудование для слежки за гражданами России.

WikiLeaks обвинил петербургскую компанию в том, что она поставляет спецслужбам данные об абонентах, полученные через установленные сотовыми операторами сервисы. О проведенном расследовании WikiLeaks сообщает в своем аккаунте в Twitter.

По данным сайта, речь идет о петербургской компании Peter-Service, которая была основана в 1992 году, и сейчас занимается разработкой софта для телекоммуникационных компаний.

Из публикации WikiLeaks следует, что фирма предлагала технологии, которые могли обеспечить контроль ужшкммт и слежку за физическими лицами. Объем данных достаточно велик - от записей разговоров до информации о сотовых вышках. Все документы, опубликованные WikiLeaks датируются с 2007 по 2015 годами. То есть она записывает разговоры и смс-сообщения. Кроме того речь идет об идентификаторах устройств (IMEI, MAC-адреса).

WikiLeaks уточняет, что компания якобы сотрудничает с российскими спецслужбами, правда не уточняет с какими именно. Также из публикации следует, что компания добровольно сотрудничала с государственными ведомствами на взаимовыгодных условиях.

На публикацию обратила внимание западная пресса. "Документы, обнародованные WikiLeaks во вторник, предположительно, показывают, как санкт-петербургская технологическая компания под названием "Петер-Сервис" помогала государственным организациям собирать подробные данные о российских пользователях мобильных телефонов в рамках федеральной системы сетевой слежки под названием "Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий" (СОРМ)", - пишет The Washington Post, выдержки из статьи которой приводит Gazeta.spb.



"Эта система [СОРМ] известна уже какое-то время, хотя документы, по-видимому, предоставляют дополнительные технические уточнения", - приводит автор комментарий Бена Бьюкенена, научного сотрудника Белферского центра Гарвардской школы Кеннеди и автора книги The Cybersecurity dilemma.