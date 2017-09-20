Разработчики антивируса назвали самых "опасных" артистов для поиска в Интернете

По словам специалистов, хакеры наживаются на поклонниках многих знаменитостей.

По мнению разработчиков антивируса McAfee, 32-летняя канадская исполнительница Аврил Лавин является одной из самых "опасных" знаменитостей для поиска в Сети.

По результатам анализа данных эксперты выяснили, что вероятность попасть на вредоносный сайт, кликнув по ссылке "скачать Аврил Лавин", составляет 22%. Также специалисты оценивают в 14,5% вероятность получить вирус, скачивая фотографию артистки.

"Киберпреступники продолжают паразитировать на увлечении потребителей культом знаменитостей, чтобы заманивать ничего ужшкммт не подозревающих пользователей на потенциально злонамеренные веб-сайты, которые используют для установки вредоносного ПО, кражи личной информации и даже паролей", - цитирует разработчиков антивируса "РГ" со ссылкой на зарубежные источники.

Крме Аврил Лавин в антирейтинге оказался лауреат "Грэмми" Бруно Марс, певица Карли Рэй Джепсен из Канады, музыкант, актер и модель Зейн Малик, Селин Дион, Джастин Бибер, а также Кэти Перри.