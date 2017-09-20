 
TOP 10

1 Жертвами мощного землетрясения в Мексике стали 220 человек (ФОТО, ВИДЕО)

2 СМИ выяснили, почему вертолет Ка-52 открыл стрельбу по зрителям на учениях

3 Британские ВВС остановили показательную казнь ИГИЛ с помощью беспилотника (ВИДЕО)

4 На "Первом канале" объяснили, почему из эфира пропал Владимир Познер

5 Эксперты РАН разоблачили "Битву экстрасенсов"

6 В России появилась новая схема воровства денег с банковских карт

7 Оскорбленная Волочкова ответила Борисовой на обвинения в алкоголизме

8 На перевале Дятлова скоропостижно умер турист

9 Мэйси Уильямс показала, как сама выполняет трюк с ножом в "Игре престолов" (ВИДЕО)

10 Разработчики антивируса назвали самых "опасных" артистов для поиска в Интернете

Новости наших партнеров

Разработчики антивируса назвали самых "опасных" артистов для поиска в Интернете

Опубликовано 20.09.17 13:13 Разработчики антивируса назвали самых "опасных" артистов для поиска в Интернете

По словам специалистов, хакеры наживаются на поклонниках многих знаменитостей.

По мнению разработчиков антивируса McAfee, 32-летняя канадская исполнительница Аврил Лавин является одной из самых "опасных" знаменитостей для поиска в Сети.

По результатам анализа данных эксперты выяснили, что вероятность попасть на вредоносный сайт, кликнув по ссылке  "скачать Аврил Лавин", составляет 22%. Также специалисты оценивают в 14,5% вероятность получить вирус, скачивая фотографию артистки.

"Киберпреступники продолжают паразитировать на увлечении потребителей культом знаменитостей, чтобы заманивать ничего ужшкммт не подозревающих пользователей на потенциально злонамеренные веб-сайты, которые используют для установки вредоносного ПО, кражи личной информации и даже паролей", - цитирует разработчиков антивируса "РГ" со ссылкой на зарубежные источники.

Крме Аврил Лавин в антирейтинге оказался лауреат "Грэмми" Бруно Марс, певица Карли Рэй Джепсен из Канады, музыкант, актер и модель Зейн Малик, Селин Дион, Джастин Бибер, а также Кэти Перри.
Другие материалы по этой теме

Хакеры научились добывать криптовалюту через популярные у россиян сайты

Двух хакеров из группы «Шалтай-Болтай» приговорили к трем годам колонии каждого

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга