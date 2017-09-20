Курс доллара на сегодня, 20 сентября 2017: Китай нанесет доллару сокрушительный удар - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 20 сентября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 сентября 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 20 сентября 2017 составляет 58,09 руб., курс евро на сегодня - 69,67 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 20 сентября 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 56,89 руб. при покупке и 60,01 руб. при продаже банком, курс евро на 20 сентября 2017 составляет 67,98 руб. и 71,48 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

По информации влиятельного делового издания Al Eqtisadiya, Китай ужшкммт в ближайшее время планирует запустить фьючерсы на сырую нефть в юанях. По мнению экспертов, этот шаг окажет серьезное влияние на нефтяные котировки, которые могут подскочить до 70 долларов за баррель в связи с началом реализации контрактов.

По мнению специалистов, это позволит заработать не входящим в ОПЕК странам, поскольку обычно контрактами предписывается покупка нефти в долларах, а новые китайские фьючерсы предусматривают возможность вести торговлю на Шанхайсокй бирже золота или других площадках в китайских юанях.

"Этот шаг - радикальное изменение правил мировой экономики, который повлияет на доллар, снизит его инвестиционную привлекательность, вследствие чего увеличатся банковские процентные ставки в США. Это может иметь некоторые негативные последствия как для государственного, так и частного кредитования в США, что негативно скажется на нескольких секторах экономики, например на секторе услуг", - цитирует "Эксперт" экономического советника и управляющего инвестиционными фондами Аммара аль-Муфти.