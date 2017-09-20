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Суд признал отправил на принудительное лечение жителя Ангарска, призывавшего к отделению Сибири

Опубликовано 20.09.17 13:06 Суд признал отправил на принудительное лечение жителя Ангарска, призывавшего к отделению Сибири

В Ангарске суд вынес приговор мужчине, который призывал к "сибирскому сепаратизму".

Ангарский городской суд направил на принудительное лечение местного жителя, который призывал к отделению Сибири от России, сообщает прокуратура Иркутской области на своем сайте.

По данным ведомства, мужчина признан совершившим в состоянии невменяемости преступление, подпадающее под ч.2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации). В частности, в январе прошлого года он вышел через телефон в Интернет и призвал создать ужшкммт в Сибири отдельную республику - от Урала до Тихого Океана.

Суд счел, что преступление он совершил в невменяемом состоянии, освободил его от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение.

Как напоминает РБК, это не первый случай, когда за призывы к нарушению территориальной целостности России направляют на принудительное лечение. Так, в июне Советский районный суд Челябинска постановил выписать из психиатрической больницы Алексея Морошкина, которого в декабре 2015 года направили на принудительное лечение за призывы к нарушению территориальной целостности России и созданию Уральской народной республики. Отмечалось, что за время, проведенное в медучреждении, у мужчины наступила «эмоциональная стабильность» и сформировались «положительные социальные установки в поведении».

 
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