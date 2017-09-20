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На встрече с Тиллерсоном Лавров назвал США "незванным гостем"

Опубликовано 20.09.17 12:28 На встрече с Тиллерсоном Лавров назвал США "незванным гостем"

Лавров рассказал о претензиях России к США в рамках Договора о РСМД и разъяснил, чем должны заниматься миротворцы ООН в Донбассе.

Глава МИД России Сергей Лавров накануне провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Это уже вторая встреча дипломатов за последние несколько дней. Одной из тем стала Сирия. В беседе с Тиллерсоном Лавров назвал США и возглавляемую Вашингтоном коалицию "незваным гостем" в этой стране, передает "ТВ Центр".

За последние несколько дней это уже вторая встреча глав дипломатических ведомств и седьмая с начала года. По словам Лаврова, она прошла по-деловому, без каких-либо попыток ужшкммт политизировать отношения. Москва призывает Вашингтон не осуждать и не угрожать Пхеньяну, а побуждать его к диалогу и не демонизировать Северную Корею.

"Мы предпочитаем работать со всеми заинтересованными сторонами, побуждать их к диалогу. Будь то в отношении внутренних конфликтов в той или иной стране, будь то конфликт наподобие ядерной проблемы корейского полуострова", - сказал Лавров.

Но основной темой встречи министра иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретаря США Рекса Тиллерсона стала ситуация в Сирии. Об этом сообщил глава российского МИД по итогам переговоров, передает ТАСС.

"В остальном мы с Рексом Тиллерсоном сегодня обсуждали наши контакты по Сирии", - сказал Лавров. Он уточнил, что сейчас российские и американские военные согласовывают реализацию планов по взятию Ракки и Дейр-эз-Зора.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, что во время встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном напомнил ему: «США — незваный гость в Сирии», передает РИА «Новости».

«Мы подтвердили наш подход о том, что при всем признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии, она все-таки там незваный гость», — сказал Лавров.

Также у Москвы и Вашингтона остаются взаимные вопросы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва подозревает Вашингтон в нарушении ряда пунктов соглашения.

"Мы считаем, что договор РСМД важен, и мы следуем букве договора", — заявил дипломат в интервью радиостанции "Эхо Москвы", добавив, что со стороны Москвы "существуют серьезные нарушения по созданию новых ракет", что является "угрозой не только для нас, но и для наших союзников".

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил суть предложений Москвы по размещению миротворцев ООН в Донбассе. По словам министра, они должны заниматься только охраной миссии ОБСЕ, пишет РБК.

«Наше предложение очень четкое: миротворцы будут только охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и только при выполнении наблюдателями функций, вытекающих из минских договоренностей» — сказал Лавров после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Любое другое предназначение миротворческой миссии будет означать перечеркивание этих договоренностей, к этому, собственно, украинская сторона, по-моему, и стремится», — добавил министр.

По словам Лаврова, тема размещения миротворцев в восточных районах Украины на его встрече с Тиллерсоном не обсуждалась.
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