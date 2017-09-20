Британские ВВС остановили показательную казнь ИГИЛ с помощью беспилотника (ВИДЕО)

Пилоты управляли аппаратами с расстояния более 3 километров.

В Сети опубликовали редкую видеозапись, на которой представлено, как пилоты королевских ВВС Великобритании сорвали показательную казнь, устроенную боевиками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В кадре запечатлена толпа мирных жителей, которых под дулом автоматов собрали в сирийском городе, чтобы устроить массовую публичную казнь.

Через некоторое время британский беспилотник, управление которым осуществлялось с расстояния более трех километров, выпустил ужшкммт единственную имевшуюся у него ракету "Хеллфайр". В результате был уничтожен наблюдавший за происходящим с крыши расположенного неподалеку снайпер, а перепуганные люди в панике разбежались кто куда, из-за чего показательная казнь была сорвана.

Миссия осуществлялась под наблюдением центра совместных воздушных операций на авиабазе Аль-Уэйд в Катаре.

"В первую очередь мы наблюдали за человеком, который был снайпером, поставленный на крыше для того, чтобы стрелять в мирных жителей, которые хотели избежать казни. Стоит ли говорить о том, что основной целью было сорвать саму запланированную казнь", - цитирует Daily Mail командующего воздушными операциями Великобритании в Ираке и Сирии, командира ВВС Джонни Стрингера.