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Самая молодая мама России Валентина Исаева бросила мужа на шоу "На самом деле"

Опубликовано 20.09.17 10:50 Самая молодая мама России Валентина Исаева бросила мужа на шоу "На самом деле"

Родившая в 11 лет девушка и ее супруг Хабиб Патахонов стали участниками шоу Дмитрия Шепелева.

Родившая в 11 лет россиянка Валентина Исаева вместе с супругом Хабибом Патахонов стали героями шоу "Первого канала" "На самом деле".

Напомним, что в 2005 году 10-летняя на тот момент жительница Москвы забеременела от 17-летнего уроженца Таджикистана и родила дочь Амину. Со временем пара официально оформила отношения, после чего в браке родился еще один ребенок. Однако мама двоих детей решила поучаствовать в программе "Первого канала" для того, чтобы на ужшкммт всю страну объявить о своем решении уйти от мужа.

Сидя на полиграфе Валентина призналась. что супруг применяет к ней физическую силу, а однажды Хабиб избивал ее в машине в течение нескольких часов из-за подозрений в неверности. После этого случая Исаева несколько дней не выходила из дома из-за следов побоев. После этого муж бил ее так, чтобы не оставлять следов на видимых местах.

По словам самой молодой мамы России, она уже давно не любит своего мужа, боится его и хочет уйти к другому мужчине.

В свою очередь, Хабиб Патахонов не стал отрицать, что поднимает руку на жену, но заверил, что старается держать себя в руках. Также он утверждал, что любит свою жену, и эксперты сделали вывод о том. что это правда.

По словам Валентины, после передачи она не хочет возвращаться домой вместе с мужем и наперена подать на развод.
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