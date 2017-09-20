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Месси оформил покер в матче с "Эйбаром" и возглавил список бомбардиров Примеры

Опубликовано 20.09.17 10:27 Месси оформил покер в матче с "Эйбаром" и возглавил список бомбардиров Примеры

Каталонский клуб возглавил турнирную таблицу испанской Примеры.

Каталонская "Барселона" нанесла разгромное поражение клубу "Эйбар" в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.

Прошедший на "Камп Ноу" поединок завершился со счетом 6:1 в пользу хозяев. Автором четырех голов в этом матче стал аргентинец Лионель Месси. Еще по одному мячу в ворота соперников забили Паулиньо и Денис Суарес. Автором единственного ответного гола в составе гостей стал Серхи Энрич.

Благодаря победе над "Эйбаром", "Барселона" возглавила турнирную таблицу национального первенства ужшкммт с 15 баллами в своем активе. "Эйбар" расположился на 13-й строчке с шестью очками. В свою очередь, Лионель Месси благодаря своему покеру, оформленному в матче с "Эйбаром", возглавил список бомбардиров чемпионата Испании: всего он забил 12 мячей в восьми играх с начала сезона.
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