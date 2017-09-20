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Эстония: Россия готовит военную операцию против Белоруссии

Опубликовано 20.09.17 10:04 Эстония: Россия готовит военную операцию против Белоруссии

По словам главы Сил обороны Эстонии Рихо Терраса, планирование операции началось еще в 2014 году.

Как заявил глава Сил обороны Эстонии Рихо Террас в интервью EER, РФ планирует военные шаги против Белоруссии в случае изменения политической ситуации.

"Подобно Украине, Россия планирует военные шаги против Беларуси, если политическая ситуация там изменится. Российские вооруженные силы и структуры безопасности ведут подготовку к тому, чтобы в случае необходимости вмешаться и провести военную операцию в Беларуси. Планирование операции началось в 2014 году", - заявил глава ведомства.

Он отметил, что задачей ужшкммт учений "Запад-2017" и других совместных военных учений служит максимальная связка вооруженных сил Белоруссии с Россией. 

"Цель - парализовать способность белорусских военных действовать самостоятельно", - сказал Террас.

До этого министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что учения "Запад-2017" могут быть продолжены после 20 сентября, причем в ходе маневров, по его словам, будет отработано применение ядерного оружия.
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