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В Москве задержан мужчина, напавший на руководителя штаба Навального Ляскина

Опубликовано 20.09.17 10:07 В Москве задержан мужчина, напавший на руководителя штаба Навального Ляскина

Полиция задержала нападавшего на главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина - он состоит на учете у психиатра.

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на Николая Ляскина, который возглавляет Московский штаб оппозиционера Алексея Навального, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщалось, что это 36-летний уроженец Ленинградской области, который ранее был судим, а также проходил наблюдение у психиатра.

Однако позже Ляскин сообщил, что покинул отдел полиции "Мещанское", не дождавшись проведения опознания человека, задержанного по подозрению в нападении на него, пишет "Интерфакс".

"Я покинул ОВД. Все следственные действия после 22:00 незаконны, они могли ужшкммт бы потом не быть признаны судом", - сказал Ляскин. Он отметил, что не видел задержанного, процедура опознания не проводилась.

Ляскин приехал в ОВД "Мещанское", ожидая опознания, однако, по го словам, состоялся лишь повторный допрос об обстоятельствах нападения.

Как сообщал Topnews, ранее Ляскин рассказал, что его несколько раз ударил железной трубой по голове молодой человек в спортивном костюме. В полиции 15 сентября подтвердили, что проводят проверку сообщения о нападении на гражданина в Москве на улице Гиляровского, рядом со штабом Навального. Ляскин был на "скорой" доставлен в НИИ им. Склифосовского, нападавший, по его словам, скрылся. Правоохранители по факту нападения возбудили дело о хулиганстве.
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