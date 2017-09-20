СМИ выяснили, почему вертолет Ка-52 открыл стрельбу по зрителям на учениях

Независимые расследоователи обнаружили машину с номерами ФСО на полигоне под Петербургом‍. Для расследования инцидента с ракетой вертолета Ка-52 была создана специальная комиссия.

Как удалось выяснить журналистам "Коммерсанта", самопроизвольный сход ракеты у боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор" на полигоне Лужский в Ленинградской области в ходе учений "Запад-2017" мог стать следствием технического сбоя в системе вооружения воздушного судна.

Как установили участники расследования, ракета вылетела без команды пилота сразу же после включения им главного выключателя вооружения. С целью подтверждения или опровержения этих сведений будут ужшкммт проведены дополнительные экспертизы.

Для расследования инцидента была создана специальная комиссия из представителей Минобороны и авиационной промышленности. Специалистам предстоит выяснить точные причины ЧП и определить степень виновности должностных лиц.

В свою очередь, независимые расследователи Conflict Intelligence Team сделали вывод о том, что на месте случайного удара вертолета под Санкт-Петербургом находился автомобиль "Нива", номерные знаки которого говорят о принадлежности к службе специальной связи и информации Федеральной службы охраны.

Как сообщается в Facebook организации, на одной из опубликованных в Сети записей последствий удара ракет можно заметить КАМАЗ с кузовом унифицированного габарита и с военным кодом "43" на номерах, что указывает на принадлежность транспортного средства к бывшему Ленинградскому военному округу, расформированному в 2010 году и входящего сейчас в состав Западного военного округа.

По мнению независимых расследователей, ЧП на полигоне произошло 16 сентября. В результате инцидента три человека получили легкие ранения, пострадали два автомобиля.

Специалисты утверждают, что автомобиль со знаками ФСО может свидетельствовать о том, что на месте происшествия могли находиться высокопоставленные чиновники.

В свою очередь, представители Минобороны заявили, что обстрела зрителей на учениях "Запад-2017" 18 сентября не было, а появившуюся в СМИ информацию о залпах по журналистам и о "большом количестве тяжелораненных" представители ведомства назвали провокацией.

По словам представителей министерства, инцидент связан с тем, что "экипажи вертолетов в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей", при этом в ведомстве отмечают, что в ходе этих учений никто не пострадал. Точная дата происшествия не уточняется.