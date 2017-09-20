"Мы находимся в состоянии войны": Морган Фриман "раскрыл" российский сценарий подрыва США (ВИДЕО)

В ролике знаменитый голливудский актер рассказывает «о бывшем шпионе КГБ, разозлившемся из-за развала своей родной страны, который строит планы мести».

Известный актер Голливуда Морган Фриман снялся в антироссийском ролике, в котором призвал немедленно расследовать «участие» России в президентских выборах в США. Соответствующая запись была опубликована на YouTube-канале комитета, занятого расследований мифического влияния РФ на американские выборы.

«Многие поколения сражались, защищая демократию. Сейчас наша очередь. Посмотрите, как Морган Фриман объясняет российский сценарий подрыва США», — гласит подпись к видео.

«Мы были атакованы. Мы находимся в состоянии войны. Представьте себе этот сценарий для ужшкммт кино: бывший разведчик КГБ находится в ярости от того, что его Родина разрушена, и вынашивает планы отмщения», - заявил Фриман.

«Пользуясь неразберихой, он поднимается по карьерной лестнице в постсоветской России, а затем становится президентом», — говорит Фриман. В это же время демонстрируется архивная хроника с участием президента России Владимира Путина.

Далее, как повествует актер, как бывший сотрудник КГБ, он, разумеется, использует кибероружие для атаки на демократии всего мира, а также использует социальные сети для «распространения пропаганды и фальшивой информации». При этом, как кибероружие и социальные сети связаны с КГБ, актер почему-то не уточнил.

Трамп же обязан рассказать американцам правду и воспользоваться всеми имеющимися ресурсами с целью расследования «российского вмешательства в выборы в США», ведь по мнению Фримана, Владимиру Путину удалось одержать победу. В завершении ролика актер славит американскую демократию – «сияющий образец для всего мира», и призывает зрителей сражаться за нее.

Стоит отметить, что целью проекта Committee to Investigate Russia является «широкое распространение информации о причастности России к выборам президента в США в 2016 году и ее постоянной угрозе для американских государственных институтов власти», сообщает ТК "Дождь" со ссылкой на CNN.