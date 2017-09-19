Какой сегодня праздник: 20 сентября отмечается церковный праздник Луков день

Сегодня, 20 сентября, также празднуется День HR-менеджера, Международная ночь летучих мышей, День устраивания спонтанных чаепитий и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 20 сентября: Луков день

20 сентября 2017 года отмечается народный праздник Луков день. Церковь сегодня вспоминает преподобного Луку Каппадокийского, игумена Глубокореченского.

Святой родился в Каппадокии. Он вошел в историю как третий игумен Спасовой обители, получившей в народе название "Глубокие реки".

На Руси этот праздник посвящали луку. В селах и деревнях в этот день собирают этот овощ, продают его или делают заготовки.

Хозяйки обязательно готовят на ужин ужшкммт фаршированный мясом печеный или отваренный в бульоне лук.

До этого дня запрещалось есть лук из нового урожая.

Согласно народным приметам, молочные облака в Луков день предвещают скорое похолодание.

Если журавли летят высоко и неспешно - ждать холодной осени, а если на луке много шелухи - зима будет морозной.

Какой сегодня праздник, 20 сентября: День HR-менеджера

В третью среду сентября в России отмечается День HR-менеджера. В 2017 году он выпадает на 20 сентября. В торжествах участвуют сотрудники отделов кадров. Этот праздник носит неофициальный статус.

История праздника началась 24 мая 1835 года, когда правительство Российской империи издало постановление, которое упорядочивало взаимоотношения между владельцами предприятий и наемными сотрудниками. Документ стал первым правовым актом, который регламентировал обязанности сторон. После распада СССР расширились обязанности сотрудников отдела кадров и появилось название «hr-менеджер».

Международная ночь летучих мышей

Международная ночь летучих мышей отмечается с 20 на 21 сентября. Начиная с 2003 года, Россия присоединяется к празднованию этого события.

Дата празднования приурочена ко времени начала миграции (переселение) летучих мышей на зимовку, где перед уходом в спячку происходит их размножение.

День устраивания спонтанных чаепитий

В честь этого праздника нужно обязательно устроить чайную церемонию в каком-нибудь необычном месте: на балконе, в саду или на крыше (только обязательно с соблюдением техники безопасности) и пригласить на нее случайного прохожего, соседа по лестничной клетке или позвать друзей. Главное, уйти от классических правил посиделок на кухне и сделать акцент на внезапность мероприятия.

День нефтяников Азербайджана

Все работник нефтяной промышленности отмечают свой профессиональный праздник 20 сентября каждый год. В 1994 году 20 сентября во дворце Гюлистан в Баку, было создано соглашение "О долевом распределении продукции". Соглашение имело название – Контракт века.

День таможенника Беларуси

Согласно Постановлению Верховного Совета страны, в 1991 году 20 сентября был создан Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. Ранее это было Белорусское управление Государственного таможенного контроля СССР. Именно с этого момента и начался новый этап в развитии белорусской таможенной службы. Он характеризовался как правоохранительный орган, стоящий на защите экономических интересов страны. За то все время, что существовала новая структура, были разработаны и приняты важные документы, которые и создавали законодательную основу работы таможенной службы.

После этого, в 1993 году был введен в действие Таможенный кодекс и принят закон «О таможенном тарифе». Новая редакция Закона Республики государства была принята в 1997 году. Одним из последних документов можно назвать новую редакцию Таможенного кодекса Республики страны, которая вступила в силу 2007 года 1 июля.

День предпринимателя Кыргызстана

День предпринимателя отмечается в Кыргызстане традиционно 20 сентября. К этому дню в разных городах страны предприниматели создают разные тематические мероприятия, которые связаны с вопросами ведения бизнеса. Не обходят стороной и праздничные торжества.

В 2002 году 25 ноября Президент Акаев подписал Указ "О Совете по развитию предпринимательств при Президенте государства".

Кто празднует именины 20 сентября 2017 года?

Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан.

Что произошло 20 сентября в истории?

1378 – начало Великого раскола в Римско-католической церкви.

1519 – Фердинанд Магеллан отправился в кругосветное путешествие.

1802 – в России учреждены министерства вместо коллегий.

1862 – в Новгороде открыт памятник Тысячелетие России.

1862 – в Петербурге открыта первая в России консерватория.

1946 – состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля.

2002 – в Афинах открылась Всемирная конференция мэров.

Кто родился 20 сентября из знаменитостей?