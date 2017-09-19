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"Ким Чен Ын вселился в тело Малышевой": Елена Малышева напугала Instagram "пластикой" лица

Опубликовано 19.09.17 20:48 "Ким Чен Ын вселился в тело Малышевой": Елена Малышева напугала Instagram "пластикой" лица

Слуцкая опубликовала совместную фотографию со звездой Первого канала на своей страничке в Инстаграм.

Известная российская фигуристка, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая на своей странице в Instagram выложила совместный с телеведущей Еленой Малышевой снимок.

Пользователи Сети, в свою очередь, заметили, что на фото Ирина выглядит красивой и естественной, в то время как Елена мало непохожа на саму себя. Многие комментаторы считают, что ее выражение лица кардинально изменилось, и что Малышева явно переборщила в своем стремлении выглядеть моложе.

Некоторые фолловеры Слуцкой ужшкммт даже предположили, что терапевт обращалась за услугами к пластическим хирургам. Сама Елена Малышева не комментирует перемены во внешности.

"Улыбаемся))", - гласит подпись к снимку.

 

ФОТО: "Инстаграм" фигуристки Ирины Слуцкой

"Блин с Ириной киборг стоит!!! Жесть!!!; Во что превращаются женщины в жутком стремлении к молодости(я не об Ирине,конечно); Переколенная жесть; Я бы тоже ржала; Ей что коли, что не коли! Страшная эта Малышева! Бизнес, а не здоровье людей , на уме у этой семьи!!!; Странная улыбка у Малышевой. Мне кажется, что люди на фото не улыбаются, а откровенно ржут ))); Фу , что с Малышевой; Ким Чен Ын вселился в тело Малышевой))", - пишут пользователи Сети, посылая при этом Ирине восторженные отклики.
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