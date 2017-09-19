"Человек-ракета" выполняет миссию "Суицид" для себя и своего режима: Трамп пригрозил уничтожить КНДР

Президента США Дональд Трамп лично дал прозвище Ким Чен Ыну и пригрозил уничтожением Северной Корее. Американский лидер также пообещал создать самую мощную армию мира.

Президент США Дональд Трамп, выступая на 72-й генассамблее ООН, заявил, что всегда будет ставить Америку на первое место, а также служить своему народу и обеспечивать его безопасность.

"Будучи президентом США, я всегда буду ставить Америку на первое место, как вы, будучи лидерами ваших стран, будете всегда и должны всегда ставить ваши страны на первое место", — сказал глава Белого дома (цитата по Лайф).

Также Трамп поблагодарил Россию и КНР за ужшкммт то, что они поддержали новые санкции ООН против Пхеньяна.

«Я хочу поблагодарить Китай и Россию за то, что они присоединились к этому голосованию по введению санкций вместе со всеми другими члена Совета Безопасности. Спасибо всем, кто участвовал, но мы должны сделать больше», – заявил Трамп, отметив, что «возмутительно, когда некоторые страны не только ведут торговлю с таким режимом, но также поставляют ему оружие».

Продолжая "тему Пхеньяна", президент США заявил, что Вашингтон «готов уничтожить Северную Корею», в случае если Пхеньян будет угрожать Америке и ее союзникам. Более того американский лидер лично придумал прозвище "Человек-ракета" (Rocket Man) для лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщают РИА Новости.

По словам Трампа, в случае если КНДР не остановит свою ядерную программу, которая угрожает США и ее союзникам, сказал Трамп, у Штатов «не будет выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею».

«Рокетмен (лидер КНДР Ким Чен Ын) участвует в миссии по собственному убийству и уничтожению своего режима», — сказал Трамп (цитата по РБК).

При этом глава Белого дома выразил надежду, что необходимость военного ответа на действия КНДР не наступит. Трамп также призвал все государства — члены ООН проводить совместную политику по изоляции Ким Чен Ына до тех пор, пока он не прекратит свое «враждебное» поведение.

Выступление президента США Дональда Трампа на 72-ой генассамблее ООН: США создадут самую мощную армию мира

В ходе выступления Дональд Тармп пообещал, что при нем американская армия станет самой мощной за всю свою историю, передает «Интерфакс». Президент Штатов уверен, что именно при нем вооруженные силы страны достигнут пика мощности.

"Вскоре наша армия будет самой сильной за всю свою историю", - заявил Дональд Трамп.

Он считает, что такой скачок в области будет совершен благодаря огромным инвестициям в оборонную сферу. Трамп уверен, что действует исключительно в интересах своей страны.

Сенат США поддержал законопроект, который подразумевает оборонные траты в 2018 году в 700 миллиардов долларов.

Выступление президента США Дональда Трампа на 72-ой генассамблее ООН: о терроризме, Иране и Сирии

Президент США Дональд Трамп, выступая в ООН, назвал Иран "страной-изгоем" и "коррумпированной диктатурой", которая экспортирует насилие.

"Правительство Ирана маскирует свою коррумпированную диктатуру за ложным видом демократии", — заявил Трамп, добавив, что правительство Ирана превратило свою "процветающую страну с богатой историей и культурой" в "страну-изгой".

Касаемо сирийского конфликта лидер США заявил, что Соединенные Штаты "добиваются деэскалации" ситуации в Сирии, а также выступают за политическое разрешение конфликта в Сирии.