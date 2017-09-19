Независимые эксперты: "пьяный мальчик" Рома Шимко был трезв

Отец погибшего ребенка обвинил проводивших первую экспертизу специалистов в фальсификации доказательств.

Согласно результатам независимой экспертизы по громкому делу "пьяного мальчика", в крови шестилетнего ребенка при жизни не могло находиться 2,7 промилле алкоголя, так как в этом случае Алеша Шимко бы просто потерял сознание.

Полученные сведения еще больше убедили отца мальчика в том, что проводившие первоначальную экспертизу медики сделали это с грубейшими нарушениями и даже могли ужшкммт вступить в преступный сговор для того, чтобы обмануть следователей. Соответствующее заявление Роман Шимко уже подал в СКР.

Отец погибшего в ДТП ребенка в своем заявлении обвинил проводивших экспертизу тела ребенка специалистов в злоупотреблении должностными полномочиями, а также фальсификации доказательств, служебном подлоге и даче заведомо ложных показаний, пишет "Газета.ru".

Как писал TopNews, после трагической аварии, произошедшей минувшей весной в подмосковной Балашихе, в крови мальчика был найден алкоголь в концентрации 2,7 промилле, что соответствует 200-300 граммам выпитой водки. Результаты экспертизы вызвали широкий общественный резонанс.