 
TOP 10

1 В Сеть попало ВИДЕО из кабины вертолета, который дал залп по зрителям на "Западе-2017"

2 Предполагаемый убийца легкоатлета Иванова попал на ВИДЕО: спортсмен сам спровоцировал конфликт

3 "Верх цинизма": неудачная шутка Урганта о Великой Отечественной войне возмутила Сеть (ВИДЕО)

4 "Мы не с протянутой рукой сюда пришли": заявление Порошенко в США развеселило Сеть

5 В Ираке собираются казнить школьницу—снайпера ИГ, сбежавшую из Германии

6 "А теперь убирайтесь!": Лавров предложил "пару стопок" главе МИД Швейцарии (ВИДЕО)

7 Ученые: найденные в Перу мумии являются инопланетными рептилиями (ВИДЕО)

8 Актриса Елена Захарова впервые рассказала о смерти дочери

9 Пародия Comedy Club на встречу Путина, Ким Чен Ына и Меркель набирает популярность в Сети (ВИДЕО)

10 "Позорится она, а стыдно мне": выходка Бузовой на "Доме 2" разгневала соцсети

Новости наших партнеров

Независимые эксперты: "пьяный мальчик" Рома Шимко был трезв

Опубликовано 19.09.17 17:57 Независимые эксперты: "пьяный мальчик" Рома Шимко был трезв

Отец погибшего ребенка обвинил проводивших первую экспертизу специалистов в фальсификации доказательств.

Согласно результатам независимой экспертизы по громкому делу "пьяного мальчика", в крови шестилетнего ребенка при жизни не могло находиться 2,7 промилле алкоголя, так как в этом случае Алеша Шимко бы просто потерял сознание.

Полученные сведения еще больше убедили отца мальчика в том, что проводившие первоначальную экспертизу медики сделали это с грубейшими нарушениями и даже могли ужшкммт вступить в преступный сговор для того, чтобы обмануть следователей. Соответствующее заявление Роман Шимко уже подал в СКР.

Отец погибшего в ДТП ребенка в своем заявлении обвинил проводивших экспертизу тела ребенка специалистов в злоупотреблении должностными полномочиями, а также фальсификации доказательств, служебном подлоге и даче заведомо ложных показаний, пишет "Газета.ru".

Как писал TopNews, после трагической аварии, произошедшей минувшей весной в подмосковной Балашихе, в крови мальчика был найден алкоголь в концентрации 2,7 промилле, что соответствует 200-300 граммам выпитой водки. Результаты экспертизы вызвали широкий общественный резонанс. 
Другие материалы по этой теме

В Якутии пьяный депутат сбил трех пешеходов, одного насмерть

Отец погибшего "пьяного мальчика" рассказал о результатах новой экспертизы

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга