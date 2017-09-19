Ученые: найденные в Перу мумии являются инопланетными рептилиями (ВИДЕО)

Ученые, которые провели исследования над мумиями, обнаруженными в Перу, сделали сенсационное заявление.

Мексиканский уфолог и журналист Джейми Мауссан распознал инопланетных рептилий в найденных в июне текущего года в одной из пещер Перу мумиях. Об этом он рассказал в ходе большой пресс-конференции «Мумии Наска». Видеоролик его выступления опубликовали в YouTube.

Ученые смогли с помощью рентгена и ДНК-анализа изучить происхождение пяти мумий. Три из них имеют «характеристики, которые присуще рептилиям, а не людям», говорит Мауссан. Возраст останков достигает 1700 лет. На ужшкммт рентгеновских снимках окаменелости были похожи на подделку из гипса, но при детальном изучении выяснилось, что рост одной из найденных мумий составляет действительно 170 сантиметров в распрямленном состоянии, у нее очень длинные пальцы и удлиненная голова с вытянутым назад черепом. Вместо ушей видны маленькие отверстия, передает телеканал "360".

Мауссан полагает, что мумии принадлежат внеземным созданиям. "Я уверен, что три из пяти найденных мумии принадлежат не человеку, а некой инопланетной рептилии", - заявил он.