В Telegram опубликованы доказательства получения Павлом Дуровым паспорта Сент-Китс и Невис‍.

Телеграм-канал Mash опубликовал подтверждение того, что основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство небольшого карибского государства. Как можно увидеть на полученных кадрах, предприниматель обладает паспортом гражданина Сент-Китс и Невис.

Судя по этим снимкам, основатель «ВКонтакте» вот уже несколько лет имеет паспорт этой крошечной страны - документ выдан в 2013 году. Ранее в СМИ появлялась такого рода информация, но в одном из интервью Дуров опроверг ужшкммт её.

В интервью итальянской газете Repubblica он рассказал, что никогда не был на Карибских островах и не планирует туда ехать, напоминает Лайф.

Павел Дуров покинул Россию в 2014 году после скандала вокруг продажи акций соцсети "ВКонтакте" и ухода с поста гендиректора компании.

Сент-Китс и Невис является самым маленьким государством западного полушария, как по площади, так и по численности населения. Страна входит в Британское содружество, и формально главой государства является королева Великобритании. Всего в стране проживает около 50 тысяч человек, а в столице - городе Бастер - чуть более 11 тысяч.