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"Мы не с протянутой рукой сюда пришли": заявление Порошенко в США развеселило Сеть

Опубликовано 19.09.17 16:00 "Мы не с протянутой рукой сюда пришли": заявление Порошенко в США развеселило Сеть

Петр Порошенко на встрече с украинской диаспорой и крымско-татарскими организациями в Нью-Йорке заявил, что Украина создает рабочие места в США, чем вызвал бурю в соцсетях.

Как заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями украинской диаспоры и крымско-татарских организаций в Нью-Йорке, его страна создает новые рабочие места в США.

Любительская видеозапись мероприятия, снятая на камеру смартфона, была опубликована в Facebook украинского лидера.

"Вас поразит рост нашего торгового оборота с Америкой – в 2,5 раз. Где еще есть такие цифры?! Это создание новых рабочих мест в Америке. Это ужшкммт значит, что торговля взаимовыгодна. Мы не с протянутой рукой сюда пришли", - цитирует Порошенко "Политнавигатор".

Издание напоминает, что Украина сейчас покупает в Соединенных Штатах пенсильванский уголь в 2,5 раза дороже, чем в России или на Донбассе. Тем самым Украина поддерживает экономику США, ведь это твердое топливо до сих пор было нерентабельно добывать.

Заявление президента Украины о создании рабочих мест в США развеселило иннтернет-пользователей.

 "Мы не с протянутой рукой сюда пришли....а с протянутыми ногами...", "Ну хоть кто-то из процветающих помогает загибающимся шахтёрам США! Спасибо, Петя!", "Мы не пришли, мы приползли", "Правильно. Чтобы поддержать шахтёров Пенсильвании, Порошенко ещё раз поднимет тарифы на ЖКХ для скакуасов. Кто не скачет - тот не покупает уголь втридорога и газ по завышенной реверсной цене! Идиоты должны платить за идиотские экономические ошибки через тарифы на ЖКХ!", "Товарооборот - это, когда товары ходят туда-сюда. А когда ты покупаешь уголь в 2,5 раза дороже, а в обратку ничего не едет, то это не товарооборот", - пишут комментаторы в Сети.
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