В АСВ назвали главную причину банкротства российских банков

В Агентстве по страхованию вкладов назвали основную причину и способы банкротства 80% российских банков.

Большинство случаев банкротств российских банков вызвано банальным воровством денежных средств, заявила директор экспертно-аналитического департамента Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юлия Медведева в рамках конференции "Институт банкротства в России. Практика и технологии проведения банкротств", организованной газетой "Ведомости". Ее слова приводит "Интерфакс".

Под управлением АСВ находились 642 кредитные организации, из которых три четверти были признаны банкротами. Выяснилось, что порядка 80% кредитных организаций, признанных банкротами, стали такими исключительно из-за того, что ужшкммт там имелось преднамеренное банкротство, то есть вывод активов и другие злоупотребления. Ущерб составил более 1,1 трлн рублей.

При этом в большинстве случаев банкротства банков связаны "с банальным воровством денежных средств, выводом их (сейчас, как правило, выводом денежных средств за рубеж)", резюмировала Медведева.

Она привела в пример случаи крупных банков-банкротов - Внешпромбанка и Пробизнесбанка: "Эти банки не финансировали бизнес собственников, во всяком случае, мы их бизнеса на территории РФ не видим. Речь идет о планомерном выводе средств и использовании их в собственных корыстных целях".

Вывод активов из этих банков производился за счет выдачи заведомо невозвратных кредитов "техническим" юрлицам, не ведущим хозяйственной деятельности.

Второй способ доведения до банкротства - увеличение обязательств кредитной организации, когда кредитная организация собирает средства у физлиц и не отражает их на балансе. Таким способом, к примеру, воспользовался, Арксбанк.