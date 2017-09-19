 
TOP 10

1 ВИДЕО, как на учениях "Запад-2017" вертолёт Ка-52 случайно открыл огонь по зрителям, появилось в Сети

2 Легкоатлет Николай Иванов погиб в Москве, защищая девушек

3 В Ираке собираются казнить школьницу—снайпера ИГ, сбежавшую из Германии

4 "Миллионы людей убиты из его оружия": Макаревич назвал бездарным памятник Калашникову в Москве (фото)

5 Опубликовано ВИДЕО с Николаем Караченцовым после госпитализации

6 "Огненный ад": в Сети обнародовано ВИДЕО, как авиация РФ громит "флот" ИГИЛ в Сирии

7 Военные ВСУ избили инструкторов НАТО за изнасилование несовершеннолетних жительниц Донбасса

8 СМИ подсчитали стоимость роскошной свадьбы сына миллиардера Карапетяна - размах поражает

9 "Спас 15 детей и пошел на уроки": подросток совершил подвиг на пожаре в Одессе

10 "Позорится одна, а стыдно мне": выходка Бузовой на "Доме 2" разгневала соцсети

Новости наших партнеров

В АСВ назвали главную причину банкротства российских банков

Опубликовано 19.09.17 13:51 В АСВ назвали главную причину банкротства российских банков

В Агентстве по страхованию вкладов назвали основную причину и способы банкротства 80% российских банков.

Большинство случаев банкротств российских банков вызвано банальным воровством денежных средств, заявила директор экспертно-аналитического департамента Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юлия Медведева в рамках конференции "Институт банкротства в России. Практика и технологии проведения банкротств", организованной газетой "Ведомости". Ее слова приводит "Интерфакс".

Под управлением АСВ находились 642 кредитные организации, из которых три четверти были признаны банкротами. Выяснилось, что порядка 80% кредитных организаций, признанных банкротами, стали такими исключительно из-за того, что ужшкммт там имелось преднамеренное банкротство, то есть вывод активов и другие злоупотребления. Ущерб составил более 1,1 трлн рублей.

При этом в большинстве случаев банкротства банков связаны "с банальным воровством денежных средств, выводом их (сейчас, как правило, выводом денежных средств за рубеж)", резюмировала Медведева.

Она привела в пример случаи крупных банков-банкротов - Внешпромбанка и Пробизнесбанка: "Эти банки не финансировали бизнес собственников, во всяком случае, мы их бизнеса на территории РФ не видим. Речь идет о планомерном выводе средств и использовании их в собственных корыстных целях".

Вывод активов из этих банков производился за счет выдачи заведомо невозвратных кредитов "техническим" юрлицам, не ведущим хозяйственной деятельности.

Второй способ доведения до банкротства - увеличение обязательств кредитной организации, когда кредитная организация собирает средства у физлиц и не отражает их на балансе. Таким способом, к примеру, воспользовался, Арксбанк.
Другие материалы по этой теме

В Москве взорвали банкомат Альфа-банка и похитили деньги

СМИ уличили "Тинькофф-банк" в нарушении прав клиентов

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга