 
TOP 10

1 ВИДЕО, как на учениях "Запад-2017" вертолёт Ка-52 случайно открыл огонь по зрителям, появилось в Сети

2 Легкоатлет Николай Иванов погиб в Москве, защищая девушек

3 В Ираке собираются казнить школьницу—снайпера ИГ, сбежавшую из Германии

4 "Миллионы людей убиты из его оружия": Макаревич назвал бездарным памятник Калашникову в Москве (фото)

5 Опубликовано ВИДЕО с Николаем Караченцовым после госпитализации

6 "Огненный ад": в Сети обнародовано ВИДЕО, как авиация РФ громит "флот" ИГИЛ в Сирии

7 Военные ВСУ избили инструкторов НАТО за изнасилование несовершеннолетних жительниц Донбасса

8 СМИ подсчитали стоимость роскошной свадьбы сына миллиардера Карапетяна - размах поражает

9 "Спас 15 детей и пошел на уроки": подросток совершил подвиг на пожаре в Одессе

10 "Позорится одна, а стыдно мне": выходка Бузовой на "Доме 2" разгневала соцсети

Новости наших партнеров

"Спас 15 детей и пошел на уроки": подросток совершил подвиг на пожаре в Одессе

Опубликовано 19.09.17 13:15 "Спас 15 детей и пошел на уроки": подросток совершил подвиг на пожаре в Одессе

Порошенко просят наградить детей-героев, которые спасали друзей во время пожара в лагере «Виктория» в Одессе.

Максим Тихончук спас 15 детей из пожара в лагере "Виктория", что в Одессе. О подвиге 13-летнего Максима Тихончука и Кати Ной, получившей ожоги и потерявшей сознание, рассказал депутат городского совета Александр Иваницкий в своем Facebook.

"Парень, который вынес детей из пяти комнат в лагере "Виктория". Это 15 детских жизней!!!! Детей, которые спали и ничего не подозревали. В понедельник просто пошёл на уроки в школу, с обожженными руками... Скромный, сильный,добрый ЧЕЛОВЕК, которым могут гордиться его родители и вся страна!!!Максим Тихончук и Катя Ной-эти дети наш Золотой Фонд!!!", - написал ужшкммт он (орфография и пунктуация авторские).

В Сети обсуждают мужество парня. В основном комментаторы выражают благодарность ему и родителям.

Также стало известно, что пострадавшая во время пожара в лагере "Виктория" 16-летняя Екатерина Ной вынесла из огня восьмерых детей в возрасте 8 до 10 лет, пишет trassae95.

Глава Одесской области Максим Степанов подписал представление президенту Петру Порошенко о присвоении медалей Максиму Тихончуку и Екатерине Ной "За спасенные жизни". Также он обратился к главе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину с просьбой поддержать представление.
Другие материалы по этой теме

Страшный пожар в детском лагере в Одессе: три девочки погибли, родители пошли на штурм мэрии

Крупный пожар в "Москва-Сити" попал на ВИДЕО: загорелся строящийся небоскреб

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга