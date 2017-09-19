"Спас 15 детей и пошел на уроки": подросток совершил подвиг на пожаре в Одессе

Порошенко просят наградить детей-героев, которые спасали друзей во время пожара в лагере «Виктория» в Одессе.

Максим Тихончук спас 15 детей из пожара в лагере "Виктория", что в Одессе. О подвиге 13-летнего Максима Тихончука и Кати Ной, получившей ожоги и потерявшей сознание, рассказал депутат городского совета Александр Иваницкий в своем Facebook.

"Парень, который вынес детей из пяти комнат в лагере "Виктория". Это 15 детских жизней!!!! Детей, которые спали и ничего не подозревали. В понедельник просто пошёл на уроки в школу, с обожженными руками... Скромный, сильный,добрый ЧЕЛОВЕК, которым могут гордиться его родители и вся страна!!!Максим Тихончук и Катя Ной-эти дети наш Золотой Фонд!!!", - написал ужшкммт он (орфография и пунктуация авторские).

В Сети обсуждают мужество парня. В основном комментаторы выражают благодарность ему и родителям.

Также стало известно, что пострадавшая во время пожара в лагере "Виктория" 16-летняя Екатерина Ной вынесла из огня восьмерых детей в возрасте 8 до 10 лет, пишет trassae95.

Глава Одесской области Максим Степанов подписал представление президенту Петру Порошенко о присвоении медалей Максиму Тихончуку и Екатерине Ной "За спасенные жизни". Также он обратился к главе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину с просьбой поддержать представление.