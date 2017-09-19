Политолог назвал 4 наиболее вероятные кандидатуры в преемники Путина

Эксперт не верит слухам о том, что кандидатом в президенты РФ может стать Рамзан Кадыров.

По мнению российского политолога Станислава Белковского, на сегодняшний день в окружении президента России Владимира Путина есть несколько человек, которые в случае ухода главы государства будут претендовать это место.

Отвечая на вопрос журналистов сайта "Гордон" о том, кого из кандидатов можно выделить, эксперт заявил: "Во-первых, все того же Дмитрия Анатольевича Медведева, поскольку он политический сын Путина, которого порой хотя и надо отшлепать, но все-таки нужно стимулировать ужшкммт и на позитивные свершения. Медведев был единственным российским политиком и государственным деятелем, кто добровольно ушел в отставку, передав власть обратно политическому отцу".

По его словам, одним из потенциальных преемников является спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Это молодая, красивая дама… 68 лет, уроженка Хмельницкой области, но возросшая в ленинградском, санкт-петербургском регионах, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол, она была вице-премьером правительства России по социальной политике, а любой человек на этом посту приобретает очень важное свойство – жалость к русскому народу, без которого управлять им очень затруднительно", - отметил политог.

Он уверен, что внимание следует обратить и на двоих охранников Путина, которые сейчас активно набирают политический вес.

"Это Алексей Дюмин, тот самый топ-менеджер аннексии Крыма, который потом на два месяца стал заместителем министра обороны, а сейчас он губернатор Тульской области – классического депрессивного региона Центральной России, где очень удобно и приятно набираться опыта гражданского управления. Такого же опыта набирается Дмитрий Миронов – другой бывший охранник Путина, который после ухода непосредственно из личной охраны работал на высоких постах в МВД России, а сейчас возглавляет Ярославскую область", - пояснил специалист.

Белковский не верит слухам о том, что на пост главы государства может претендовать чеченский лидер Рамзан Кадыров.

"Я думаю, что этот слух не реализуется. У Рамзана Ахматовича Кадырова нет желания стать президентом Российской Федерации, у него есть желание использовать Россию как дойную корову, как источник денег", - сказал политолог.