 
TOP 10

1 Убийца хабаровского пауэрлифтера Драчева сдался властям

2 СМИ подсчитали стоимость роскошной свадьбы сына миллиардера Карапетяна - размах поражает

3 Актриса Елена Захарова впервые рассказала о смерти дочери

4 В Ираке собираются казнить школьницу—снайпера ИГ, сбежавшую из Германии

5 "Не могу согласиться": глава Минфина Силуанов не поверил, что пенсионеров работать заставляет нужда

6 Сенат США выделит Украине $500 млн на оборону и готов передать ей для этого корабли и средства ПВО

7 Эксперты предвещают рублю повторение апрельского падения

8 "РФ что захочет, то и будет с нами делать": генерал ВСУ оценил перспективы войны Украины с Россией

9 СМИ выяснили, из-за чего звезда "Интернов" Илья Глинников подрался с девушкой

10 Синоптики: грядущая зима станет самой холодной за последние 100 лет

Новости наших партнеров

Сенат США выделит Украине $500 млн на оборону и готов передать ей для этого корабли и средства ПВО

Опубликовано 19.09.17 09:51 Сенат США выделит Украине $500 млн на оборону и готов передать ей для этого корабли и средства ПВО

В российском Совфеде назвали опасным решение сената США выделить $500 млн Украине.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Сенат Конгресса США одобрил выделение $500 млн на поддержку Украины в сфере обороны и безопасности. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности - 2018", который предусматривает выделение $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и обороны", - цитирует президента ТАСС.

По словам Порошенко, Украина также получит оборонительное вооружение.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства ужшкммт противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - заявил Порошенко.l

Между тем, накануне сенат утвердил проект оборонного бюджета США на 2018 финансовый год в объеме 692 миллиарда долларов. На военную помощь Украине предусмотрено 150 миллионов долларов (в прошлом году было 350 миллионов). При этом доступны будут лишь 75 миллионов, а на остальные средства потребуется отдельное разрешение сената. Также в законопроекте есть обещание помогать Украине в укреплении киберзащиты, но без конкретных обязательств с американской стороны, отмечает РИА Новости.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко.

«Это говорит о том, что Порошенко настроен на войну. Когда весь мир говорит о том, что надо думать о безопасности, Порошенко говорит о боевых действиях. Против кого он собирается его (оружие. - прим.) применять — понятно: против, во-первых, собственного народа на юго-востоке Украины, а во-вторых, он явно имеет в виду Россию, которую он обвиняет во всех грехах. Думаю, что это очень опасное решение и самого американского сената, и Порошенко», — сказал Джабаров. 

Он отметил, что «любое действие рождает противодействие», а начинать гонку вооружений и превращать центр Европы в потенциальный театр боевых действий, особенно возле имеющей ядерное оружие России, «крайне опасно».

«Надеюсь, что здравый смысл возобладает и Порошенко не удержится у власти до того «счастливого» времени, когда его страна будет до зубов вооружена. Никому эта война не нужна», — заключил сенатор.
Другие материалы по этой теме

Порошенко предложил ООН учредить «группу друзей деоккупации Крыма»

Порошенко признал неспособность Украины "отбить Крым у России силой"

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга