Сенат США выделит Украине $500 млн на оборону и готов передать ей для этого корабли и средства ПВО

В российском Совфеде назвали опасным решение сената США выделить $500 млн Украине.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Сенат Конгресса США одобрил выделение $500 млн на поддержку Украины в сфере обороны и безопасности. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности - 2018", который предусматривает выделение $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и обороны", - цитирует президента ТАСС.

По словам Порошенко, Украина также получит оборонительное вооружение.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства ужшкммт противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - заявил Порошенко.l

Между тем, накануне сенат утвердил проект оборонного бюджета США на 2018 финансовый год в объеме 692 миллиарда долларов. На военную помощь Украине предусмотрено 150 миллионов долларов (в прошлом году было 350 миллионов). При этом доступны будут лишь 75 миллионов, а на остальные средства потребуется отдельное разрешение сената. Также в законопроекте есть обещание помогать Украине в укреплении киберзащиты, но без конкретных обязательств с американской стороны, отмечает РИА Новости.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко.

«Это говорит о том, что Порошенко настроен на войну. Когда весь мир говорит о том, что надо думать о безопасности, Порошенко говорит о боевых действиях. Против кого он собирается его (оружие. - прим.) применять — понятно: против, во-первых, собственного народа на юго-востоке Украины, а во-вторых, он явно имеет в виду Россию, которую он обвиняет во всех грехах. Думаю, что это очень опасное решение и самого американского сената, и Порошенко», — сказал Джабаров.

Он отметил, что «любое действие рождает противодействие», а начинать гонку вооружений и превращать центр Европы в потенциальный театр боевых действий, особенно возле имеющей ядерное оружие России, «крайне опасно».

«Надеюсь, что здравый смысл возобладает и Порошенко не удержится у власти до того «счастливого» времени, когда его страна будет до зубов вооружена. Никому эта война не нужна», — заключил сенатор.