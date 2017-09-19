"Не могу согласиться": глава Минфина Силуанов не поверил, что пенсионеров работать заставляет нужда

Министр финансов РФ Силуанов заявил, что индексаций пенсий в 2018 году не будет.

Пенсии работающих пенсионеров не будут индексироваться в 2018 году, заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Его слова приводит РИА Новости.

"По работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году: то есть мы не предусматриваем каких-либо индексаций в части работающих пенсионеров", — сказал Силуанов.

По словам Силуанова, в его ведомстве предусматривается ужшкммт сохранение прежнего режима, согласно которому пенсии работающих пенсионеров не индексируются. Такой закон действует в РФ с января 2016 года, несмотря на часто звучавшие в парламенте и Совете Федерации предложения об отмене действия этого акта в отношении пенсионеров с низкими зарплатами.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин подтвердил, что индексировать пенсию работающим пенсионерам пока не планируется в проекте бюджета на 2018-2020 годы.

По мнению Силуанова, подобный порядок не ухудшает положение работающих пенсионеров. Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук возразил, что таким образом у россиян пропадает мотивация платить взносы с зарплат. На это Силуанов отметил, что у работающих пенсионеров есть возможность иметь больше средств и доходов, так что прирост будет выше инфляции.

На это Мохначук заметил, что работать на пенсии "это не их выбор, а нужда". "Попробуйте выжить на 6200. Это нужда. И за семь тысяч. Нужда заставляет делать выбор", — сказал он.

"Не могу согласиться. Каждый пенсионер принимает решение — работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию", — ответил Силуанов.