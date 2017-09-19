Актриса Елена Захарова впервые рассказала о смерти дочери

Несколько лет назад у звезды умерла восьмимесячная дочь, после чего актрису бросил муж.

Известная российская актриса Елена Захарова впервые рассказала в передаче телеканала "Спас" о том, как умерла ее восьмимесячная дочка Анна-Мария. По словам звезды, малышки не стало из-за врачебной ошибки. Сразу же после трагедии Елена рассталась с отцом ребенка, и только через шесть лет после этого она смогла рассказать о том, как пережила горе и вернулась к нормальной жизни.

По словам Захаровой, главным ужшкммт ее спасением стала вера.

"Ни про кого не хочу сказать, но бывают очень строгие батюшки. Один может поддержать словом, а другой может как-то так сказать, что тебе потом будет очень тяжело. Вот отец Алексей смог для меня подобрать правильные слова!" - цитирует Елену Hello.

Дочка Елены Захаровой появилась на свет в 2010 году, а в 8 месяцев ребенок заболел.

"Все случилось в тот день, когда мы должны были лететь во Францию. Иногда думаю: вот если бы мы все-таки улетели? Там же совсем другая медицина… Но гоню от себя эти мысли, гоню. Мы были дома, у Машеньки поднялась высокая температура, мы вызвали врача", - рассказала актриса.

Родители вызвали платную бригаду медиков, и врач поставил неправильный диагноз, из-за чего оставил девочку лечиться дома. После того, как родители вызвали обычную неотложку оказалось, что момент уже упущен.

"Приехала неотложка, врачи сразу увезли дочку в реанимацию, долго не могли определить, какой у нее вирус, потом ввели в искусственную кому, из которой она не вышла. Я не врач, я не могу судить, но я не понимаю, как такое могло произойти в XXI веке. Не понимаю, почему меня не пускали в палату, не понимаю…", - сказала актриса.

Супруг Елены - бизнесмен Сергей Мамотов - ушел из семьи сразу же после трагедии.

"Он просто сказал, что нам надо пожить раздельно, сказал, чтобы я собрала свои вещи и ушла. Я его искренне любила и еще долго не могла понять, что произошло, почему. Он мне снился больше года почти каждую ночь. Мне очень нужно было с ним поговорить, объясниться. Я совершенно не ожидала такого удара с его стороны. Слава богу, что тогда была работа, шли проекты один за другим, меня это поддерживало. Я приходила домой, плакала, спать не могла, а утром вставала и снова шла работать. И знаешь, я надеялась на встречу. Она произошла случайно во Франции, в Каннах, мы как-то сумбурно поговорили. Но ничего, кроме боли, от того разговора я не почувствовала. Мне было очень тяжело. При этом я не держу на Сергея зла, я его простила", - призналась Елена