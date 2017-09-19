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Убийца хабаровского пауэрлифтера Драчева сдался властям

Опубликовано 19.09.17 08:39 Убийца хабаровского пауэрлифтера Драчева сдался властям

Ранее МВД России объявило награду в размере 500 тысяч рублей за информацию об объявленном в международный розыск Анаре Аллахверанове.

Обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева Анар Аллахверанов добровольно сдался властям. Как пишет РИА "Восток-Медиа", ссылаясь на источник в правоохранительных органах, Аллахверанов, в отношении которого судом заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сдался в управление ФСБ России по Хабаровскому краю.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных хабаровским УФСБ совместно с УМВД, Анар Аллахверанов был склонен к явке с повинной", - цитирует "Интерфакс" источник в пресс-службе регионального УФСБ.

Отмечается, что сейчас обвиняемый ужшкммт дает показания следователям.

Ранее сотрудники МВД объявили награду в размере 500 тысяч рублей за сведения о подозреваемом, объявленном в международный розыск.

Как писал TopNews, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрей Драчев был смертельно травмирован в результате потасовки, произошедшей в центре Хабаровска.
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