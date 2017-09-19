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Блогер Хованский удалил ролики о банкире Олеге Тинькове из-за нападения

Опубликовано 18.09.17 23:55 Блогер Хованский удалил ролики о банкире Олеге Тинькове из-за нападения

К своему посту Хованский приложил скан претензии Олега Тинькова, основанной на психолингвистической экспертизе роликов.

Видеоблогер Юрий Хованский на своей странице в "ВКонтакте" сообщил, что удалил два ролика о бизнесмене Олеге Тинькове. По словам влогера, он принял такое решение по совету адвоката после того, как у него в квартире выбили дверь.

«В общем, по рекомендации адвокатов мне пришлось удалить ролики о Тинькове. Остаюсь при своем мнении, но более не могу выражать его публично. Спорить с результатами экспертизы, зная ужшкммт судьбу Тесака, не хочу, выбитых дверей более не желаю», — написал Хованский, добавив, что ему «нечего противопоставить полицейским, топ-адвокатам, обыскам, проверкам и конфискациям».

Добавим, что к своему посту Хованский приложил скан претензии Олега Тинькова, основанной на психолингвистической экспертизе роликов. В ней указано, что Хованский озвучивал «якобы объективные данные» и делал заявления, подпадающие под статью о клевете (128.1 УК РФ). Блогеру пригрозили обращением в суд, если он в течение суток не удалит оба ролика о Тинькове.

Напомним, видео с элементами пародии, в котором Олега Тинькова называют мошенником, было опубликовано в начале августа на Youtube-канале «Немагия». Авторами являются кемеровские блогеры Михаил Печерский и Алексей Псковитин. В ответ на публикацию видео Олег Тиньков обратился в суд, потребовав заблокировать контент, порочащий его деловую репутацию. Суд иск удовлетворил и постановил заблокировать обзор «Немагии» на господина Тинькова.

В результате авторов роликов поддержал основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров и блогер Юрий Хованский. Последний, в свою очередь, выпустил ролик «Тиньков беспределит» с использованием большого количества ненормативной лексики. На прошлой неделе у Алексея Псковитина прошел обыск в рамках расследования уголовного дела о клевете, также его вызвали на допрос, который состоится 19 сентября.
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