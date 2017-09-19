Бывший капитан команды КВН "СОК" рассказал, как на Первом канале вырезают шутки про президентов (ВИДЕО)

Колчин в начале беседы рассказал журналисту о своем первом опыте участия в программах, помимо КВН, на Первом канале.

Бывший участник КВН Дмитрий Колчин в интервью YouTube-каналу Wanna Banana рассказал, что в КВН существует запрет на номера и сценки про президентов. По словам Колчина, в КВН больше нет авторов, которые пишут номера про президентов.

«Когда начинаются авторские сборы, никто не пишет такой номер — встреча президента Путина с президентом Казахстана. Его никогда не будет в эфире. Спустя много-много лет начали какие-то такие вещи появляться, но обязательно комплементарные, обязательно поклонение», — отметил Колчин.

По словам Колчина, в ужшкммт игре было «дозированно» количество упоминаний официальных лиц. «Какое количество, вы бы знали, там цензурных фильтров. Надо на эту тему не шутить, надо эту фамилию не называть, это надо убрать», — отметил Колчин, добавив, что в связи с этим КВН, по его мнению, «превращается в какое-то даже не кривое зеркало, а сборник анекдотов».

В качестве примера своего столкновения с одним из подобных «цензурных фильтров» Дмитрий Колчин привел историю, когда его команда попала в Высшую лигу КВН и подготовила для выступления на конкурсе шутливый номер на мотив песни Виктора Цоя «Хочу перемен». «Пришел человек после репетиции и сказал: «Эту песню на «Первом канале» включать нельзя. Эта песня — прямая ассоциация с недовольством властью», — отметил он, подчеркнув, что «люди», которые решают, выйдет ли номер в эфир, работают на «Первом канале». Сотрудники творческого объединения «Александр Масляков и компания» (АМиК), которое принадлежит президенту КВН, в свою очередь, по словам Колчина, только «страхуются», чтобы не вызвать возмущения со стороны представителей канала. «Бывает так, что АМиК снимает передачу, мы ее на монтаже собираем, она уходит на канал, а канал вырезает оттуда еще куски без ведома», — рассказал также бывший квнщик.​

Однако позднее в пресс-службе КВН опровергли информацию о том, что в передаче существует запрет на номера и сценки про президентов. «Если бы существовал такой запрет, то ничего бы не было в телеэкране. Глупость какая», — сообщили в пресс-службе.

Дмитрий Колчин — бывший лидер команды КВН «СОК», бывший редактор Высшей лиги КВН.