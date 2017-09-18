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10 Макаревич: наша власть исключительно аморальна и цинична

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Макаревич: "Наша власть исключительно аморальна и цинична"

Опубликовано 18.09.17 21:59 Макаревич: "Наша власть исключительно аморальна и цинична"

Свои взгляды музыкант объяснил собственными стихами.

Российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич объяснил в интервью «Новой газете», почему перестал принимать участие в общественно-политических дискуссиях последнего времени. Свои взгляды музыкант объяснил собственными  стихами: «Одни и так все это знают, другие не желают знать».

Как заявил Макаревич, российская власть «исключительно аморальна и цинична». Он также подчеркнул, что Кремль посеял в обществе раскол с помощью конфликта на Украине.

«Все идет от власти, к ужшкммт сожалению. Она у нас исключительно аморальна и цинична. Часть наших граждан, очень большую, такое положение дел устраивает. Они копируют модель поведения, которую предлагает власть. Оказалось, что наших людей крайне легко развести на ненависть. Вот ее не было, и вот она есть. Мне не хочется думать, что ситуация неуправляемая, что всевластье президента — иллюзия. Если это так, то кто же будет собирать пауков в банку? Тогда вообще плохи наши дела», — заявил Макаревич.

По его мнению, кризис на Украине «выпустил бесов», а возможность диалога между россиянами упущена. «У меня нет рецепта, что делать с ситуацией, которая сложилась в стране. По возможности не психовать, от истерики уж точно никому лучше не будет. […] С одними бессмысленно разговаривать на эту тему, потому что они считают так же, как ты. С другими бесполезно: они считают иначе и ничего не слушают. Возможность диалога между нами упущена», – заявил Макаревич.
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