В Госдуме и Совфеде ответили на заявления о срыве ЦРУ ЧМ-2018

Ранее с громким заявлением выступила экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в интервью "Независимой газете".

В Госдуме и Совфеде прокомментировали заявления лидера партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе о том, что Михаил Саакашвили является частью "плана ЦРУ" по лишению России Чемпионата мира по футболу-2018 и влиянию на выборы президента России, сообщает РБК.

Так, по мнению, главы комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, президентские выборы и ЧМ-2018 будут объектами «внешней активности». По его словам, заявление Бурджанадзе о том, что деятельность бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили может быть связана с ЦРУ и направлена против выборов президента ужшкммт и ЧМ-2018, «отнюдь не беспочвенно».

«Трудно отрицать, что оба важнейших события в России в следующем году — выборы (президента) и ЧМ-2018 — будут однозначно объектом внешней активности. Поэтому, можно сказать, многое сходится, при всей визуальной утопичности этого сюжета. Есть желание, есть исполнители и есть средства — это три обязательных компонента любого проекта. Лучше всего следить за руками и говорить о таких вещах заранее, чтобы не было сюрпризов», — сказал Косачев.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Саакашвили не представляет опасности для России.

«Естественно, никакой Саакашвили влиять на выборы президента Российской Федерации не в состоянии», — подчеркнул Чепа, назвав Саакашвили «провокатором».

«Всё, что он пытается делать, это дестабилизировать обстановку на Украине», - добавил политик.

Напомним, ранее с громким заявлением выступила экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в интервью "Независимой газете". По ее словам, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области - звено проекта ЦРУ. Его цель - создать России серьезные проблемы в 2018 году, в частности отобрать у нее Чемпионат мира по футболу и оказать воздействие на выборы президента РФ, которые пройдут в следующем году.

«Многие горят желанием отобрать у России чемпионат мира по футболу и оказать воздействие на выборы президента РФ. И этим силам нужно сделать так, чтобы в Украине, Молдове, возможно, в Грузии у России возникли тяжелые проблемы», — подчеркнула Бурджанадзе.