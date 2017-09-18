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Ученые: к Земле летит астероид вдвое крупнее челябинского метеорита

Опубликовано 18.09.17 19:12 Ученые: к Земле летит астероид вдвое крупнее челябинского метеорита

Об этом заявили на кафедре астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды УрФУ.

Астероид вдвое больше Челябинского метеорита летит в сторону Земли. По данным кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Уральского федерального университета, астероид 2012 ТС4 должен пролететь в 44 880 километрах от Земли, что является очень маленьким расстоянием (в 10 раз меньше расстояния от Луны до Земли).

"Астероид, составляющий в диаметре порядка 40 метров, пролетит мимо Земли 12 октября в 7:42 по уральскому времени. По сравнению с другими ТС4 совсем небольшой, но он единственный пролетит так близко от Земли", – говорится в сообщении ужшкммт кафедры (цитата по Лайф).

По словам ученых, скорость, с которой летит астероид, составляет 27 540 км в час.

Стоит отметить, что челябинский метеорит, который упал в 2013 году, был вдвое меньше, чем этот. Его диаметр составлял 19 метров. Несмотря на то что он был вдвое меньше нынешнего астероида, из-за падения объекта пострадало до полутора тысяч человек, а ударная волна повредила до 7000 зданий в городе.
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