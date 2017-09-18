НАТО: Москва начала подготовку к большой войне

Совместные белорусско-российские военные учения «Запад-2017» могут нести серьезную угрозу со стороны России, уверены в НАТО.

С 14 по 20 сентября Россия и Беларусь проводят масштабные военные учения "Запад-2017". В НАТО считают, что подобным образом Москва проводит подготовку к масштабным военным действиям. Об этом, в частности, заявил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, сообщает "КП-Украина" со ссылкой на Delfi.

"В целом то, что мы видим, это серьезная подготовка к большой войне… У нас высокая концентрация военных сил в странах Балтии и в Черном море, поэтому потенциально возникновения инцидентов достаточно высоко из-за человеческих факторов ужшкммт или технической ошибки. Мы должны быть уверены, что не произойдет эскалации конфликта в результате неумышленных инцидентов", - считает представитель НАТО.

По мнению чешского генерала, во время маневров не исключены "нежелательные потенциально возможные инциденты" и Североатлантическому Альянсу приходится активизировать свое стремление восстановить военные связи с Россией, - во избежание таких инцидентов, отмечает "Московский комсомолец".

Издание подчеркивает, что точка зрения Петра Павела схожа с ранее звучавшими словами Петра Порошенко относительно перспектив нападения группировки российско-белорусских войск на Украину и на некоторые из стран Балтии.

Председатель Военного комитета НАТО констатировал: несмотря на миролюбивые заявления Москвы о том, что Альянс "не считается врагом" и что "учения не направлены против НАТО", Россия-де не соблюдала "установленный принцип по маневрам". Так, она заявила участие в учениях "Запад-2017" 12 тысяч 700 военнослужащих, хотя, по данным НАТО, в них задействованы от 70 до 100 тысяч военных.