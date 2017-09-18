СМИ впервые показали ВИДЕО испытаний новейшего российского танка Т-80

Модернизированные российские танки Т-80 приняли участие в совместных военных учениях России и Белоруссии «Запад-2017».

На российско-белорусских учениях "Запад-2017" прошли испытания первого со встроенной динамической защитой и единственного в мире серийного танка с газотурбинной силовой установкой. Танк Т-80 сняли на видео, которое было опубликовано в том числе на YouTube-канале "ВоенТВ Беларуси". Машина представлена на второй половине записи, сообщает РЕН-ТВ.

Танк Т-80 был создан на основе Т-64, который выходил до 1998 года. В 2007 году бронемашину заменили на дизельный Т-72. В настоящее время машина выводится с хранения ужшкммт и возвращается в войска в варианте Т-80БВМ, унифицированном по прицелам и защите.

Танк, созданный на основе Т-64, выпускался до 1998 года. Затем его заменили на дизельные Т-72. Однако в настоящее время бронемашина постепенно возвращается в войска. Среди достоинств нового варианта - хорошая переносимость жары и морозов. Впрочем, несмотря на все плюсы, у Т-80 высокие стоимость двигателя и расход топлива, отмечает телеканал "360".