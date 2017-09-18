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«Умрет всё»: ученые рассказали о грядущем столкновении Земли и Марса

Опубликовано 18.09.17 16:01 «Умрет всё»: ученые рассказали о грядущем столкновении Земли и Марса

Исследователи из американского университета Мэдисона уверяют, что в будущем орбиты Земли и Красной планеты пересекутся, что приведет к катастрофе.

Наша планета может в далёком будущем может столкнуться с Марсом, сообщает Лайф со ссылкой на исследование экспертов из Университета Мэдисона в Висконсине. По версии учёных, это разрушительное событие уничтожит жизнь на Земле.

Сообщается, что экспертам удалось рассчитать траекторию движения Красной планеты на многие годы вперёд. Выяснилось, что однажды орбиты Земли и Марса сблизятся и нашу планету притянет к красному соседу. Благодаря схожему ужшкммт явлению у Земли когда-то появилась Луна, а Меркурий лишился части своей мантии.

Ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ имени П. К. Штернберга Сергей Попов рассказал Пятому каналу о последствиях столкновения двух планет. По словам специалиста, столкновение Земли и Марса приведет к исчезновению жизни на Земле.

«Мы не просто умрем. Умрет все!», — заявил ученый.

Сергей Попов отметил, что эта катастрофа считается глобальной. «Марс перестанет существовать, так как он в десять раз легче. Останется часть камней. Часть Марса станет частью земли — произойдет геологический фарш. Не останется континентов и океанов», — уверен он.

Однако ученые сообщают, что разрушительные последствия ожидают Землю через несколько миллиардов лет, поэтому ближайшим поколениям не стоит опасаться за свое существование. 
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