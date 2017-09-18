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Выходные и праздничные дни в 2018 году: постановление правительства опубликовано в Сети

Опубликовано 18.09.17 15:18 Выходные и праздничные дни в 2018 году: постановление правительства опубликовано в Сети

Как отдыхаем на Новый год 2018 и выходные дни на январские праздники: самые длинные выходные ожидают россиян в январе.

Выходные и праздничные дни в 2018 году: постановление Правительства РФ

График выходных и праздничных дней в 2018 году был утвержден правительственной комиссией.

По информации "Российской газеты", самые длинные выходные нас ожидают в январе - с 1 по 8 января включительно, а первый рабочий день после новогодних и рождественских каникул выпадает на вторник, 9 января.

Выпадающий на субботу выходной день 6 января, согласно решению правительства, перенесут на 9 марта, благодаря чему у россиян будет четыре ужшкммт выходных дня подряд - с 8 по 11 марта. Также россиянам предстоит отдыхать с воскресенья, 29 апреля по среду, 2 мая, однако перед этим нас ожидает шестидневная рабочая неделя - рабочей объявлена суббота, 28 апреля, а выходной с этого дня перенесут на понедельник, 30 апреля.

Вторая шестидневная рабочая неделя ждет нас в июне, в преддверии празднования Дня России: выходной с субботы, 9 июня, будет перенесен на понедельник, 11 июня. После шести рабочих дней россиян ожидает три выходных дня подряд.

Три выходных дня в 2018 году планируется и в феврале - отдыхать будем по случаю Дня защитника Отечества. Еще три выходных нас ждут в честь Дня народного единства.

Календарь выходных и праздничных дней в 2018 году приводим ниже:

  • с 30 декабря по 8 января
  • с 23 по 25 февраля
  • с 8 по 11 марта
  • с 29 апреля по 2 мая и 9 мая
  • с 10 по 12 июня
  • c 3 по 5 ноября
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