Выходные и праздничные дни в 2018 году: постановление правительства опубликовано в Сети

Выходные и праздничные дни в 2018 году: постановление Правительства РФ
График выходных и праздничных дней в 2018 году был утвержден правительственной комиссией.
По информации "Российской газеты", самые длинные выходные нас ожидают в январе - с 1 по 8 января включительно, а первый рабочий день после новогодних и рождественских каникул выпадает на вторник, 9 января.
Выпадающий на субботу выходной день 6 января, согласно решению правительства, перенесут на 9 марта, благодаря чему у россиян будет четыре ужшкммт выходных дня подряд - с 8 по 11 марта. Также россиянам предстоит отдыхать с воскресенья, 29 апреля по среду, 2 мая, однако перед этим нас ожидает шестидневная рабочая неделя - рабочей объявлена суббота, 28 апреля, а выходной с этого дня перенесут на понедельник, 30 апреля.
Вторая шестидневная рабочая неделя ждет нас в июне, в преддверии празднования Дня России: выходной с субботы, 9 июня, будет перенесен на понедельник, 11 июня. После шести рабочих дней россиян ожидает три выходных дня подряд.
Три выходных дня в 2018 году планируется и в феврале - отдыхать будем по случаю Дня защитника Отечества. Еще три выходных нас ждут в честь Дня народного единства.
Календарь выходных и праздничных дней в 2018 году приводим ниже:
-
с 30 декабря по 8 января
-
с 23 по 25 февраля
-
с 8 по 11 марта
-
с 29 апреля по 2 мая и 9 мая
-
с 10 по 12 июня
-
c 3 по 5 ноября