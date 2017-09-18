В Лос-Анджелесе наградили лауреатов телевизионной премии "Эмми"

В Лос-Анджелесе в театре Microsoft состоялась церемония награждения лауреатов престижной телевизионной премии «Эмми».

В Лос-Анджелесе прошла 69-я церемония вручения престижной телевизионной премии «Эмми». Главные награды получили сериалы «Рассказ служанки» и «Вице-президент».

Так, сериал "Рассказ служанки" от сервиса Hulu получил шесть статуэток, в том числе главную - лучшему драматическому сериалу. При этом исполнительница главной роли Элизабет Мосс была признана лучшей актрисой в драматическом сериале, пишет "Интерфакс".

"Большая маленькая ложь" от HBO выиграла 5 наград: она была признана лучшим мини-сериалом, награды была удостоена и сыгравшая в ней Николь Кидман.

Лучшим комедийным ужшкммт сериалом стал "Вице-президент" от HBO, исполнившая в нем главную роль Джулия Луис-Дрейфус в шестой раз была названа лучшей актрисой в комедийном сериале.

Наконец, шоу Saturday Night Live от NBC выиграло шесть статуэток.

«Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Браун Стерлинг, сыгравший афроамериканца, усыновленного белой семьей, в драме NBC «Это мы», добавляет РБК.



Награду за лучший телевизионный фильм получил эпизод «Сан-Джуниперо» из сериала «Черное зеркало». Он был засчитан как отдельный фильм.

Лина Уэйте стала первой темнокожей женщиной, получившей "Эмми" за сценарий (сериала "Мастер не на все руки"), Дональд Гловер стал первым темнокожим режиссером, получившим награду за комедийный сериал ("Атланта").

Актер Алек Болдуин получил премию «Эмми» как лучший комедийный актер второго плана за пародию на президента США Дональда Трампа в комедийном телешоу Saturday Night Live. «Главной телезвездой прошедшего года стал Дональд Трамп — и Алек Болдуин, очевидно», — заметил ведущий церемонии Стивен Колберт.