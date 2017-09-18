Минздрав намерен наказывать рублем родителей, отказавшихся от прививок для ребенка

Глава Минздрава России Вероника Скворцова рассказала о возможном введении мер в отношении родителей, отказавшихся от вакцинации детей.

В Минздраве предложили «изменить» оплату больничных листов для родителей, которые отказались от вакцинации своих детей. Об этом в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ заявила российский министр здравоохранения Вероника Скворцова. Подобная мера, по ее мнению, должна действовать в случаях, если отказ родителей от прививки привел к заболеванию ребенка.

По ее словам, обязать родителей делать прививки детям ведомство не может, поэтому необходимо действовать ужшкммт другими способами. Один из вариантов — изменить условия страхования непривитых россиян.

«Мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе и материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», - сказала Скворцова.

Министр призвала граждан не бояться прививок, так как качество вакцин в России находится на очень высоком уровне.