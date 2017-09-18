СМИ: певец Данко изменял беременной невесте с Даной Борисовой

Интересные подробности личной жизни Даны Борисовой стали известны зрителям шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой. Оказалось, что в начале 2000-х ведущая "Армейского магазина" крутила роман с певцом Данко, подруга которого при этом ждала ребенка.
"У него была девушка, которая ждала ребенка, но Саша (настоящее имя певца - прим. ред.) говорил, что ребенок не от него. Мы даже жили с ним какое-то время", – призналась Дана.
Сам Данко не увидел в своей двойной жизни никакой ужшкммт подлости.
"Я был молодой, красивый, свободный, не был женат, почему нет?!" - недоумевает он.
Однако роман знаменитостей продолжался недолго.
"Саша - один из самых "щедрых" мужчин в моей жизни. Перед расставанием он мне подарил... фотоаппарат-мыльницу! Еще бы скакалку подарил! Более того, он забрал камеру, когда мы расстались", - сказала Дана Борисова.
"В ту пору это был хороший подарок, я хотел чем-то удивить любимую, прятал фотокамера под кроватью, чтобы Дана раньше времени не обрадовалась, а она, напротив, очень огорчилась", – ответил на упрек блондинки артист.