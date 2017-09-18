Протодиакон Кураев прокомментировал "атаку" Поклонской на "Матильду"

По мнению священнослужителя, патриарх Кирилл сделал церковь одним из силовых ведомств.

Минувшая неделя ознаменовалась массовыми эвакуациями людей в десятках российских городов из-за анонимных телефонных звонков о якобы заложенных бомбах. Спустя три дня после первых телефонных атак лидер движения "Христианское государство" Александр Калинин заявил о том, что анонимные звонки, скорее всего, осуществляют православные активисты, желающие сорвать показ фильма "Матильда".

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, известная своей жесткой позицией по отношению к фильму Алексея Учителя, заявила, что не ужшкммт собирается отговаривать православных активистов от продолжения травли "Матильды".

"Я не буду никого ни к чему призывать, это не моя работа. Каждый должен заниматься своим делом. Я пишу депутатские запросы", - цитирует Поклонскую "Дождь".

Комментируя сложившуюся ситуацию, дьякон Андрей Кураев заявил: "Про Поклонскую — это не ко мне. Это к людям в белых халатах, а не в черных".

При этом протодиакон первым из высокопоставленных служителей церкви заявил, что патриарх Кирилл сделал РПЦ одним из силовых ведомств в стране еще со времен Pussy Riot, а гонения на "Матильду" являются плодами его политики.

"То, что все эти акции крайнего протеста почему-то терпятся, то, что ФСБ и другие органы не почесались, чтобы найти этих персонажей, это о чем-то да говорит", - пояснил он.