ФОТО с венчания Рудковской и Плющенко взбудоражило соцсети

В Сети венчание фигуриста и продюсера назвали бизнес-проектом.

В социальных сетях обсуждают один из снимков, сделанных во время церемонии венчания Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Как писал TopNews, пара решила обвенчаться после восьми лет официального брака.

Папарацци засняли момент, когда на ступенях храма фигурист обнимает священнослужителя, тогда как Яна стоит рядом, грустно опустив голову.

"Яна так печально опустила голову, пока Женек в объятьях какого-то мужика) Явно лишняя на этом ужшкммт праздник жизни", "А почему Женя обнимается не с Яной, а с каким-то мужиком?????" - недоумевают пользователи Сети.

Публикация от SUPER (@super.ru) Сен 15 2017 в 3:26 PDT

Само венчание Плющенко и Рудковской также вызвало большой резонанс.

Самое трогательное видео со вчерашнего вечера ) На сцене -Дима @bilanofficial , а снимает наш танец Сашенька @gnomgnomych ❤️🙏🏻😇 Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Сен 16 2017 в 1:26 PDT

Пользователи не только желали паре счастья и обсуждали наряд Яны, но и называли церковное таинство показухой и очередным пиар-проектом.

"Венчание - это таинство. А здесь такая мощная туса. Хоть венчание бы не примешивали. Смех!", "Жизнь напоказ, продажная жизнь - все ради денег!", "Евгений - единственный "живой" и настоящий человек в этом театре кукол", "Да уж, Евгений терпения вам...в этом цирке с клоунами", "Бизнес проекты напоминает, а не жизнь, все что делает Рудковская", - отметили блогеры.