СМИ: в компании сына Чайки обнаружены хищения на 150 млн рублей

Следователи вскрыли растрату 150 млн рублей в крупнейшем поставщике щебня для РЖД компании «Бердяуш», совладельцем которой является Артем Чайка.

Следователи столичного главка МВД вскрыли крупную растрату в ООО "Нерудная компания "Бердяуш", совладельцем которой является сын генерального прокурора России Артем Чайка. По данным следствия, у компании, являющейся крупнейшим поставщиком щебня для РЖД, было похищено не менее 150 млн рублей, пишет "Коммерсантъ".

С заявлением в правоохранительные органы с ведома совладельца компании Артема Чайки обратилось руководство НК, после того как проверка ее деятельности за 2012–2014 годы выявила недостачу в 150 млн рублей. Подозрение в растрате ужшкммт пало на трех бывших гендиректоров ООО: Дмитрия Супруна, Екатерину Красникину и Владимира Гаца, а также их заместителя по экономике — Елену Дорожевич. Всем фигурантам дела в конце августа было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц и в особо крупном размере), после чего Тверской суд Москвы по ходатайству следователей санкционировал арест предпринимателей.

Владимир Гац конца августа находится под стражей по решению Тверского суда. Несмотря на то что он частично признал вину и даже возместил ущерб, Мосгорсуд вчера отклонил его апелляционную жалобу, оставив под стражей до конца октября.

По версии обвинения, с 2012-го по октябрь 2014 года со счетов НК "Бердяуш" было незаконно списано не менее 150 млн рублей. Деньги переводились на счет не существующего ныне ООО "Русская промышленная корпорация" (РПК), специализировавшегося, согласно данным устава, на оптовой торговле металлами и рудами. Но формально РПК получала деньги не за это.