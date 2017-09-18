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"Это за гранью понимания": опубликованное Трампом ВИДЕО с Хиллари Клинтон возмутило американцев

Опубликовано 18.09.17 02:09 "Это за гранью понимания": опубликованное Трампом ВИДЕО с Хиллари Клинтон возмутило американцев

Президент США Дональд Трамп в Twitter сделал репост видеоролика, которые многие расценили как издевательский и недостойный для президента.

Президент США Дональд Трамп поделился в своем микроблоге в Twitter видеороликом, в котором он будто бы наносит удар мячом для гольфа по Хиллари Клинтон.

Видео было смонтировано из кадров игры Трампа в гольф и падения Клинтон при посадке на борт самолета в 2011 году.

Автор компиляции соединил два ролика, в итоге получилось, будто бы Трамп бьет по клюшкой по мячику для ужшкммт гольфа, который прилетает в спину бывшему госсекретарю.

"Потрясающий удар Дональда Трампа. #МошенницаХиллари», – гласит подпись под видео.

Большинство интернет-пользователей возмутило, что президент позволяет себе публиковать в своем микроблоге подобные унизительные видео, считая недостойным поведение главы государства смеяться над падением бывшей соперницы по предвыборной кампании. 

"Вот яркий пример того, почему 45-й президент войдет в историю как наихудший, самый презираемый глава государства", — написала Kerri.

"Я не могу поверить, что вы не только попустительствуете подобным вещам, но еще и афишируете их. Мне так стыдно за вас", — прокомментировал запись Cindy Stockton.

"Ты выиграл. Ты президент. Хиллари сейчас не имеет значения. Надень свои брюки 48-го размера и иди сделай что-нибудь", - посоветовал Aaron Cashion‏.

"Это за гранью понимания, учитывая тот факт, что ты - президент", - подытожил общее мнение возмущенных подписчиков Bekky W.

Напомним, ранее президент США уже публиковал подобные "юмористические" ролики в своем Twitter-аккаунте. Так, в июле он выложил компиляцию с "избиением" человека, лицо которого было закрыто логотипом CNN, после этого главу Белого дома также обрушился шквал критики.
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