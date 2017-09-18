"Это за гранью понимания": опубликованное Трампом ВИДЕО с Хиллари Клинтон возмутило американцев

Большинство интернет-пользователей возмутило, что президент позволяет себе публиковать в своем микроблоге подобные унизительные видео, считая недостойным поведение главы государства смеяться над падением бывшей соперницы по предвыборной кампании.
"Вот яркий пример того, почему 45-й президент войдет в историю как наихудший, самый презираемый глава государства", — написала Kerri.
"Я не могу поверить, что вы не только попустительствуете подобным вещам, но еще и афишируете их. Мне так стыдно за вас", — прокомментировал запись Cindy Stockton.
"Ты выиграл. Ты президент. Хиллари сейчас не имеет значения. Надень свои брюки 48-го размера и иди сделай что-нибудь", - посоветовал Aaron Cashion.
"Это за гранью понимания, учитывая тот факт, что ты - президент", - подытожил общее мнение возмущенных подписчиков Bekky W.
Напомним, ранее президент США уже публиковал подобные "юмористические" ролики в своем Twitter-аккаунте. Так, в июле он выложил компиляцию с "избиением" человека, лицо которого было закрыто логотипом CNN, после этого главу Белого дома также обрушился шквал критики.