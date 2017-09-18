Какой сегодня праздник: 18 сентября отмечается церковный праздник День памяти Захария и Елисаветы

Сегодня, 18 сентября, отмечают День HR-менеджера, Всемирный день мониторинга воды и Международная неделя слингоношения.

Какой сегодня церковный праздник, 18 сентября: День памяти Захария и Елисаветы

18 сентября 2017 года христиане отмечают День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи.

Святой пророк Захария и святая праведная Елисавета были родителями святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Праведные священник Захария и жена его Елисавета (сестра Анны, матери Пресвятой Богородицы), «поступая по всем заповедям Господним беспорочно», страдали неплодием, что считалось в ветхозаветные времена великим наказанием Божиим.

Однажды во время служения в храме святой Захария получил весть от Ангела, что его ужшкммт престарелая жена родит ему сына, который «будет велик пред Господом» и «предъидет пред Ним в духе и силе Илии». Захария усомнился в возможности исполнения этого предсказания и был за маловерие наказан немотой.

Когда у праведной Елисаветы родился сын, она по внушению Святого Духа объявила, что назовет младенца Иоанном, хотя раньше в их роду такое имя никому не давали. Спросили праведного Захарию, и он также написал на дощечке имя Иоанн. Тотчас к нему возвратился дар речи, и он, исполнившись Святого Духа, стал пророчествовать о своем сыне как Предтече Господа.

Избиения младенцев Елизавете удалось избежать, но Иоанна схватили и убили. Одна из легенд рассказывает, что Елизавета умерла в пустыне через 40 дней, а Иоанн был вскормлен ангелом. Елизавета предсказала Марии рождение Спасителя, а младенец Иоанн и стал Иоанном Крестителем.

В этот день девицы занимаются предсказаниями и ворожбой. Гадая на суженого, девушки старались увидеть свою судьбу. Также это день борьбы с лихорадкой (кумохой) которую выгоняют из дома веником. Необходимо протопить баню и хорошенько пропариться. Рожденный в этот день человек может противостоять оборотням и лешим, поэтому его старались нанимать в пастухи. Если коровы в этот день с удовольствием едят сено, то следует ожидать ранней и холодной зимы. Желтые листья рябины в это время говорят о дождливой осени.

Какой сегодня праздник, 18 сентября: День HR-менеджера

18 сентября празднуют свой праздник специалисты по управлению персоналом, или HR (human resources)-менеджеры. История этого праздника насчитывает более полутора столетий. В тот день 19 века вышло постановление, регулирующее отношения между хозяевами и рабочими. Это был первый документ, официально гарантирующий работникам права.

В России вернулись к этому празднику после распада СССР, когда круг обязанностей HR-менеджеров стал значительно выше. До этого подобные вопросы решал простой кадровик, занимавшийся исключительно рутинной работой – оформлением документов при устройстве на работу, отпусков и больничных листов. Сегодня список требований и работ гораздо больше – часто менеджеры ищут квалифицированные кадры и переманивают их в свою компанию.

Всемирный день мониторинга воды

Ежегодно 18 сентября, начиная с 2003 года, отмечается Всемирный день мониторинга воды (World Water Monitoring Day), или Всемирный день мониторинга качества воды. Этот экологический праздник, учрежденный по инициативе американского Фонда чистой воды, к настоящему времени стал информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения.

Программа предоставляет возможность людям самим осуществлять базовый мониторинг состояния местных водоемов и проводится при поддержке Федерации водной среды (Water Environment Federation, WEF) и Международной водной ассоциации (International Water Association, IWA).

Международная неделя слингоношения

Международная неделя слингоношения посвящается традиции носить детей на себе с помощью приспособления из ткани — слинга (sling). Во всем мире мероприятия, посвящённые данному событию, проходят во вторую неделю октября. Однако в России в связи с погодными условиями Ассоциация слингоконсультантов приняла решение сдвинуть время проведения акции. Поэтому в России и других странах СНГ Неделя слингоношения проходит раньше – в сентябре.

Международная некоммерческая организация Babywearing International впервые инициировала проведение праздника в 2008 году. Год спустя идею подхватили в русскоговорящих странах. Каждый год Международная неделя слингоношения (International Babywearing Week) проходит под разными девизами, которые задают тему для всех мероприятий в рамках праздника: «На расстоянии поцелуя», «Мир возможностей», «Безопасное слингоношение», «На пользу нам двоим», «Простые решения», «Всё в наших сердцах» и так далее.

Кто празднует именины 18 сентября 2017 года?

Давид, Афанасий, Глеб, Ефим, Федор, Захар, Ираида, Максим, Елизавета, Алексей, Раиса.

Что произошло в истории 18 сентября?

-1852 год – в журнале «Современник» впервые была напечатана повесть русского писателя Льва Николаевича Толстого «Детство».

-1928 год – в центре Москвы открылся парк культуры и отдыха имени Горького.

1934 год – Советский Союз вошел в состав Лиги Наций, идею которой впервые озвучил и отразил в своем трактате «К вечному миру» в конце XVIII века философ Иммануил Кант.

- 1938 год – в Западной Сибири, на полуострове Ямал, было зафиксировано странное и неожиданное наступление темноты днем, ученые называют это редкое явление «Черный день», оно случается крайне редко.

- 1990 год – в газете «Комсомольская правда» и «Литературной газете» была напечатана статья Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию?», которая вызвала серьезный резонанс в обществе.

Кто родился 18 сентября?

1905 - Грета Гарбо (ум. 1990), шведская киноактриса.

1906 — Семён Исаакович Кирсанов (ум. 1972), российский поэт. 1907 — Эдвин Метисон Макмиллан (ум. 1991), американский физик, лауреат Нобелевской премии (1951).

1918 — Виктор Талалихин (погиб в 1941), военный лётчик, Герой Советского Союза.

1932 — Николай Рукавишников (ум. 2002), советский космонавт.

1933 — Роберт Бэннет, американский политик.

1949 — Питер Лесли Шилтон, английский футболист.

1971 — Лэнс Армстронг, американский велогонщик; единственный спортсмен, 7 раз финишировавший первым в общем зачёте «Тур де Франс».

1971 — Анна Нетребко, оперная певица, народная артистка России.

1973 — Джеймс Марсден, американский актёр.