Полиция немецкого города Дессау арестовала четырех молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, подозреваемых в жестоком изнасиловании 56-летней местной жительницы.

В немецком городе Дессау четверо мигрантов - просителей убежища из Эритреи, изнасиловали 56-летнюю гражданку Германии, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Mittledeutsche Zeitung.

По данным местных СМИ женщина собирала бутылки в центре города Дессау, когда к ней подошли молодые люди и пообещали показать место, где можно найти много стеклянной тары. После этого беженцы заманили ее в здание бывшей школы, где женщину сначала избили, а потом жестоко изнасиловали.

Изувеченную женщину ужшкммт обнаружили случайные прохожие и вызвали скорую, которая увезла ее в больницу. Подозреваемые вскоре были задержаны на соседней улице. Всем им от 18 до 21 года.

Как полагают в правоохранительных органах, эти же молодые люди причастны к изнасилованию 89-летней женщины несколькими днями позже.