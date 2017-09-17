В Германии четверо мигрантов избили и изнасиловали 56-летнюю немку
Опубликовано 17.09.17 20:48
Полиция немецкого города Дессау арестовала четырех молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, подозреваемых в жестоком изнасиловании 56-летней местной жительницы.
В немецком городе Дессау четверо мигрантов - просителей убежища из Эритреи, изнасиловали 56-летнюю гражданку Германии, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Mittledeutsche Zeitung.
По данным местных СМИ женщина собирала бутылки в центре города Дессау, когда к ней подошли молодые люди и пообещали показать место, где можно найти много стеклянной тары. После этого беженцы заманили ее в здание бывшей школы, где женщину сначала избили, а потом жестоко изнасиловали.
Изувеченную женщину ужшкммт обнаружили случайные прохожие и вызвали скорую, которая увезла ее в больницу. Подозреваемые вскоре были задержаны на соседней улице. Всем им от 18 до 21 года.
Как полагают в правоохранительных органах, эти же молодые люди причастны к изнасилованию 89-летней женщины несколькими днями позже.