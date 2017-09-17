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"Вот что я называю "антихайп": Гнойный в студии телеканала "Культура" позабавил Сеть (ВИДЕО)

Опубликовано 17.09.17 16:19 "Вот что я называю "антихайп": Гнойный в студии телеканала "Культура" позабавил Сеть (ВИДЕО)

16 сентября на телеканале «Культура» в очередном выпуске программы «Агора» с Михаилом Швыдким принял участие победитель недавно баттла с Оксимироном рэпер Гнойный.

Телеканал «Культура» по следам нашумевшего баттла Оксимирона и Гнойного посвятил тему очередной программы «Агора» культуры баттл-рэпа в России. Для чего ведущий передачи бывший министр культуры Михаил Швыдкой пригласил в студию поэта Дмитрия Воденникова, музыкального журналиста Александра Кушнира, литературоведа Игоря Волгина, депутата Сергея Шаргунова, а также главных героев - рэперов Гнойного (он же Вячеслав Карелин и Слава КПСС) и его соратника Хана Замая.

Рэперов сразу предупредили, что нецензурные выражения во время записи программы запрещены.

«Хочу представить наших уважаемых гостей, сразу предупредив их, что ужшкммт мы на канале „Культура“, это прямой эфир и слова на „х“, „б“, „п“, „е“ и производные от них здесь запрещены», — обратился к гостям Швыдкой. 

«Вы не [бойтесь], мы вас не будем посылать», — отреагировал Хан Замай.

«Пошлите, это не страшно. Не в первый раз», — отметил Швыдкой.

Отметим, что в студию телеканала "Культура" Гнойный пришел в футболке, с принтом «Antihype. I ball was rutt», транскрипцию которой запрещено публиковать в СМИ.

В ходе беседы ведущий попытался вписать рэп-баттлы в широкий контекст литературных поединков — их историю он начал с отсылки к комедии Аристофана «Жабы» и «баттлу» Еврипида и Эсхила, обсудив с гостями в студии состояние культуры рэп-баттлов в стране.

В конце программы ее участники выразили удивление, что Гнойный так жестко вел себя во время баттла, и так вежливо заседает в эфире программы «Культуры».

Гнойный и Замай на телеканале "Культура" в программе "Агора" с Михаилом Швыдким. ВИДЕО

Между тем, интернет-пользователей крайне позабавило присутствие скандального рэпера на телеканале "Культура", особенно в контексте последнего заявления депутата Милонова, назвавшего рэп-баттлы "музыкой помоек" и призвавшего расстрелять Оксимирона с Гнойным.

Комменаторы задались вопросом, насколько образ Гнойного соответствует концепции «Культуры», обратив внимание, что рэпер держится скромно, что на него не похоже.
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