"Вот что я называю "антихайп": Гнойный в студии телеканала "Культура" позабавил Сеть (ВИДЕО)

16 сентября на телеканале «Культура» в очередном выпуске программы «Агора» с Михаилом Швыдким принял участие победитель недавно баттла с Оксимироном рэпер Гнойный.

Телеканал «Культура» по следам нашумевшего баттла Оксимирона и Гнойного посвятил тему очередной программы «Агора» культуры баттл-рэпа в России. Для чего ведущий передачи бывший министр культуры Михаил Швыдкой пригласил в студию поэта Дмитрия Воденникова, музыкального журналиста Александра Кушнира, литературоведа Игоря Волгина, депутата Сергея Шаргунова, а также главных героев - рэперов Гнойного (он же Вячеслав Карелин и Слава КПСС) и его соратника Хана Замая.

Рэперов сразу предупредили, что нецензурные выражения во время записи программы запрещены.

«Хочу представить наших уважаемых гостей, сразу предупредив их, что ужшкммт мы на канале „Культура“, это прямой эфир и слова на „х“, „б“, „п“, „е“ и производные от них здесь запрещены», — обратился к гостям Швыдкой.

«Вы не [бойтесь], мы вас не будем посылать», — отреагировал Хан Замай.

«Пошлите, это не страшно. Не в первый раз», — отметил Швыдкой.

Отметим, что в студию телеканала "Культура" Гнойный пришел в футболке, с принтом «Antihype. I ball was rutt», транскрипцию которой запрещено публиковать в СМИ.

В ходе беседы ведущий попытался вписать рэп-баттлы в широкий контекст литературных поединков — их историю он начал с отсылки к комедии Аристофана «Жабы» и «баттлу» Еврипида и Эсхила, обсудив с гостями в студии состояние культуры рэп-баттлов в стране.

В конце программы ее участники выразили удивление, что Гнойный так жестко вел себя во время баттла, и так вежливо заседает в эфире программы «Культуры».

Гнойный и Замай на телеканале "Культура" в программе "Агора" с Михаилом Швыдким. ВИДЕО

Между тем, интернет-пользователей крайне позабавило присутствие скандального рэпера на телеканале "Культура", особенно в контексте последнего заявления депутата Милонова, назвавшего рэп-баттлы "музыкой помоек" и призвавшего расстрелять Оксимирона с Гнойным.

По России Культура мусолят батл, и в студии сидит Гнойный, НАПОМИНАЮ РОССИЯ КУЛЬТУРА КАНАЛ КУЛЬТУРААА, господи что не так в нашей стране — Anna Bezrukova (@anna__bezrukova) 17 сентября 2017 г.

Тот неловкий момент, когда первый раз за полгода включаешь ТВ, а там Гнойный на канале Культура... — Anna Shpak (@Mrs_Wiggles666) 16 сентября 2017 г.

Комменаторы задались вопросом, насколько образ Гнойного соответствует концепции «Культуры», обратив внимание, что рэпер держится скромно, что на него не похоже.

Обсуждение баттла на канале Культура. Жееееесть. Гнойный сидит как мальчик и говорит без мата и гноя, это забавно)

Антихайпер-нигилист) — GARGANTUA (@withlovejke) 16 сентября 2017 г.

Гнойный на канале Культура. Сетка вещания Культуры: Органный концерт Баха, Гнойный, история жизни архитектора Растрелли. — Александр Тверской (@TverskoyAA) 17 сентября 2017 г.

Когда ты гнойный и на тв культура вещаешь про баттлы pic.twitter.com/EgYVFq8MPQ — LenoBorisova (@michell_tur) 17 сентября 2017 г.

Короче коротко о России

На федеральном канале Культура в прямом эфире говорят о хайпе. В гостях Гнойный и Замай. pic.twitter.com/0K4bfwLuSC — Шум (@k_shumich) 16 сентября 2017 г.

Скоро репер Гнойный станет доверенным лицом Путина и войдёт в комитет по культуре при Мединском. Запомните этот твит. — Anton Semakin (@antonsemakin) 17 сентября 2017 г.