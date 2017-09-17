Олимпийской чемпионке Медведцевой болт от машины пробил голову: спортсменка в реанимации

Знаменитые российские биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина попали в серьезное ДТП.

Прославленные российские биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина (все они уже завершили спортивную карьеру), а также бывший руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Мария Байдина попали в ДТП на трассе под Красноярском.

По информации ТВК "Красноярск" авария произошла, когда во время движения машины, в которой находились спортсменки, от встречного автомобиля прилетел болт (возможно, он лежал на дороге и попал под колесо машины). Болт пробил лобовое стекло ужшкммт и попал в висок управлявшей автомобилем Медведцевой. После чего машина через встречную полосу съехала в кювет.

В результате спортсменка была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. После операции ее поместили в реанимационное отделение, ее состояние оценивается как средней тяжести. По словам врачей, ее жизни ничто не угрожает.

Слепцова, Вилухина и Байдина не пострадали.

Водитель встречного автомобиля не установлен.

Ольга Медведцева — двукратная олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира по биатлону. Светлана Слепцова — олимпийская чемпионка и чемпионка мира в эстафете. Ольга Вилухина дважды выигрывала серебро Олимпийских игр.