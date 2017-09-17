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10 #БудущийЧемпион: сын боксера Сондерса ударил в пах соперника отца (ВИДЕО)

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#БудущийЧемпион: сын боксера Сондерса ударил в пах соперника отца (ВИДЕО)

Опубликовано 17.09.17 13:56 #БудущийЧемпион: сын боксера Сондерса ударил в пах соперника отца (ВИДЕО)

Однако соперник Сондерса Монро посчитал это показателем слабости.

Сын британского чемпиона мира по боксу Билли Джо Сондерса ударил в пах, а затем пнул оппонента своего отца, боксёра из США Вилли Монро — младшего, во время взвешивания перед их поединком, передает Лайф.

Во время взвешивания сын Сондерса Стиви пробрался между бойцами и встал на весы. Когда оппонент отца погладил мальчика по голове, тот недолго думая применил запрещённый удар и врезал "врагу" в пах ужшкммт кулаком. После этого ребёнок также пнул Монро-младшего. Видео появилось в Instagram-аккаунте tsn_official.

 

Мальчика быстро оттащили, однако он продолжал выкрикивать ругательства и показывать американскому боксёру неприличные жесты. Самого Сондерса, похоже, поведение его отпрыска нисколько не смутило. Позже в своём "твиттере" он поделился снимками Стиви с хештегом #БудущийЧемпион.

Однако Монро на это заявил, что не обращает никакого внимания на треш-ток со стороны оппонента, а также отметил, что Сондерс не хочет этого боя.

«По мне, все те слова, которые позволил себе Сондерс, — показатель слабости. Он должен быть готов к любому бой, ведь любой может быть опасен. Но повторюсь, мне всё равно, что он говорит. Я просто рад, что он подписал контракт. Ведь не мне выражали готовность встретиться со мной. Я знаю, что и сам Сондерс до сих пор не хочет этого боя», — цитирует Монро "Чемпионат".
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